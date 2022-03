Se habla de la rebelión de Belarra, el pluriempleo de Núñez Feijóo y el problema de Celáa con la luz

Belarra se rebela contra el 'ninguneo' de Sánchez

La ausencia de ministros de Unidas Podemos en la Conferencia de Presidentes del pasado fin de semana ha sido la (enésima) gota que colma el vaso para Ione Belarra. Cuentan que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos va diciendo que el ninguneo del presidente del Gobierno no sería posible sin la complicidad de Yolanda Díaz, que de jueves a domingo se 'borró' del mapa con una agenda propia en Chile, consagrada al nuevo presidente Gabriel Boric. "Es la ministra de Trabajo y la número tres del Ejecutivo, no puede desaparecer cuatro días mientas el PSOE y el PP negocian un escudo social sin nosotros", coinciden fuentes podemitas. En este sentido, escuece que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desprecie las propuestas fiscales de Podemos contra la crisis. Sin salir del ámbito morado, aunque no tan cercano a Belarra, hay quien destaca que estos días se cumple un año desde que Pablo Iglesias abandonó el Gobierno para medirse contra Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid. "Los medios empiezan a hablar del aniversario de un fracaso, y lo que está ocurriendo no hace más que reforzar esa idea", advierten. Así, detectan un escepticismo al alza respecto a que el proyecto de Díaz pueda evitar otra debacle electoral que finiquite del todo al partido.

¿La marcha de Núñez Feijóo paraliza Galicia?

El PSG y el BNG se han lanzado estos días a criticar que el pluriempleo de Alberto Núñez Feijóo perjudica a Galicia, sin que este entre al trapo. Su entorno deja claro que la marcha del político gallego a Madrid como presidente nacional del Partido Popular no tendrá consecuencias a corto plazo en la Xunta. Todo lo contrario: en su doble papel institucional y de líder de la oposición se ve un valor añadido a la hora de disputar el espacio de centro, al que Pablo Casado no logró seducir y que Pedro Sánchez mira con cada vez mayor apetito. El problema más bien lo tiene el PP gallego, que se asoma al nuevo ciclo electoral, ya en 2023, sin que tenga nada claro el relevo.

Celáa no escapa de los problemas con la luz

Parece que el "exilio dorado" de Isabel Celáa como embajadora de España ante la Santa Sede no lo es tanto. Allí también sufren problemas con la luz, aunque de otro tipo. El edificio que alberga su embajada es de los mas vetustos de Roma, lo que repercute en la eficiencia energética y, por ende, en la tarifa. Por eso ha encargado una reforma urgente de la instalación que rebaje la factura.