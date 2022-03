Se habla de Colau y Copito, del sopor de Torra y de la incógnita de Aznar y Rajoy

El 'revisionismo' de Colau veta a Copito de Nieve

En Barcelona siguen ojipláticos tras conocer la decisión de Ada Colau de vetar que se levante una estatua al célebre Copito de Nieve. Y tampoco se plantea poner su nombre a una calle. ¿La razón? Que el gorila albino le recuerda al pasado colonial de España en Guinea Ecuatorial. La propuesta era fruto de la iniciativa ciudadana, que lleva años reclamando un homenaje al primate. Pese al compromiso de PSOE e IU, este nunca se ha materializado. Y mientras, Colau ha tenido vía libre durante su mandato para renombrar multitud de calles por criterios puramente ideológicos. El que desde su célebre portada en National Geographic en 1967 hasta su muerte en 2003 fue considerado un símbolo internacional de Barcelona, se convierte así en la última víctima del revisionismo de la alcaldesa. Y dispara los temores a que Colau se atreva a cerrar la que fue su casa durante 39 años, el Zoo de Barcelona. Una institución que, recuerdan algunos, la alcaldesa solo ha pisado en una ocasión desde 2015.

Las 'horas soporíferas' del expresidente Torra

El expresident de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, prepara la publicación del segundo volumen de las memorias de su etapa al frente del Govern. Pero parece que sus potenciales lectores escarmentaron sobradamente con el primero, titulado Las hores greu (Las horas graves). Pese al interés, incluso entre sus enemigos, por lo que tiene que decir un personaje tan polémico y relevante para el independentismo catalán, lo cierto es que su prosa parece un muro imposible de saltar. "Leerlo fue un error tan grande como el de Carles Puigdemont al nombrarle su sucesor", reflexiona en voz alta un avezado lector que no atreve a denominarse como "crítico literario" porque "aquí la literatura brilla por su ausencia". Más allá aún va alguno que lamenta los 22 euros que le costó el volumen. "Más que las horas graves fueron los minutos soporíferos. No pasé de la tercera página", resume. Oyendo esto, no parece que de aquí salga una serie de televisión como la anunciada para Pedro Sánchez.

Rajoy y Aznar son 'duda' para el congreso del PP

A semanas del congreso extraordinario que decidirá el futuro del PP, el fichaje de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy sigue siendo duda. No por su presencia, que se da por descontada, sino por el protagonismo que tendrán. "Es una cita para que Núñez Feijóo presente su proyecto y no quieren distraer de ello con sus palabras", explican en el entorno de la organización.