Se habla de la nueva normalidad post Covid, el bloque de RTVE y la oposición de irene Montero

La nueva normalidad de los datos de la pandemia

La decisión de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de dejar de publicar la actualización diaria de los datos de seguimiento de impacto del Covid-19 no ha sido una sorpresa. Junto a la relajación de medidas como el uso de mascarillas, señala que empezamos a acercarnos a la antigua, ahora sí, nueva normalidad. Y esto, después de dos años, da algo de vértigo. No han faltado críticas internas al cambio de sistema de información, aunque las comunidades admiten que ya no resulta necesario bombardear los medios todos los días con unos datos que, en cualquier caso, van a seguir analizándose por las autoridades sanitarias. De hecho, la noticia ha pasado desapercibida entre los ciudadanos. Lo que sí se reprocha al Gobierno son los vaivenes en la forma de comunicar durante estos dos años. Los cambios en el método de recuento no fueron bien explicados por el departamento que entonces dirigía Salvador Illa. Y mucho menos ayudó a esta pedagogía el rol cada vez más protagonista que fue adoptando Fernando Simón. "Si no hay polémica ahora por no publicarlos a diario es porque se corrigieron muchos errores", admiten en las comunidades.

El Consejo de RTVE, al borde del bloqueo

Los malos resultados de audiencias alimentan la fractura en el Consejo de Administración de RTVE. En las últimas reuniones se han planteado cuestiones que siguen sin resolverse, algunas tan relevantes como la del relevo al frente de los contenidos. Se cuenta que varios consejeros han formado un frente común para tumbar las propuestas de José Manuel Pérez Tornero. El ente público atraviesa los peores momentos de su historia reciente, con una audiencia cada vez más alejada de sus propuestas. Pero también unos profesionales alienados del proyecto, sobre todo que ven cómo son reemplazados por profesionales externos pero mucho más amigos del Gobierno. Los adversarios de Pérez Tornero entienden que es el momento de darles una respuesta.

Montero, lideresa de la oposición a Sánchez

La decisión del Pedro Sánchez de enviar armas a Ucrania ha pillado con el pie cambiado a Unidas Podemos. Aunque Yolanda Díaz ha cerrado filas con el presidente, la ministra Irene Montero sigue criticando la decisión y pidiendo el "diálogo". En círculos políticos comentan que el hecho de que la ministra de Igualdad quiere liderar ahora la oposición a Moncloa evidencia su "necesidad de ganar protagonismo" en el Ejecutivo de coalición.