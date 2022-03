Argentina amplía el 'swap' con China

El Cronista (Argentina)

El presidente argentino Alberto Fernández confirmó la ampliación del swap con la República Popular China para fortalecer las reservas del Banco Central argentino. Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias de 2022, el jefe de Estado celebró que el Gobierno chino accediera a la petición que trasladó personalmente en su visita al país asiático de hace unas semanas. "China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles", dijo. el presidente. No obstante, no brindó precisiones respecto al monto en que se ampliará acuerdo ni a los márgenes de ejecución del intercambio, aunque se mostró convencido de que reforzará la estabilidad de Argentina.

Piñera pronostica crecimiento

La Tercera (Chile)

El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, avanza que la economía seguirá creciendo en el arranque el año. "Estimamos que este primer trimestre vamos a crecer en torno al 8%, con lo cual Chile muestra que a pesar de los golpes y de las adversidades que hemos debido enfrentar no se rinde, no se entrega, no se deja quebrar su espíritu y sigue esforzándose por ponerse de pie, caminar y avanzar", dijo el mandatario, que en unos días cederá su puesto a Gabriel Boric. Asimismo, destacó la recuperación que ha mostrado el mercado laboral tras la pandemia.