México dificulta la venta de Banamex

La operación de venta del mexicano Banamex entra en un nueva etapa tras desvelar elEconomista que Citi se plantea trocear su filial para sacarla al mercado.

Esta maniobra tendría mucho sentido para el banco americano, ya que con la división podría aumentar el importe final recibido por una operación que está ahora valorada en su horquilla más baja en unos 9.500 millones. Pero la puesta en venta por negocios de Banamex también sería positiva para las entidades españolas interesadas: Santander y BBVA. El troceamiento del banco azteca permitiría al banco cántabro acometer una operación de crecimiento en México que le aportaría importantes sinergias sin necesidad de realizar una ampliación de capital. Con ella, además, alcanzaría a BBVA como primer banco del país, al lograr una cuota de mercado del 25%. El BBVA, por su parte, también saldría beneficiado, ya que podría optar a una compra de la que hasta ahora estaba descartado porque las autoridades mexicanas no permitirían que el banco que preside Carlos Torres lograra hacerse con un tercio de cuota de la banca del país. Todo ello deja patente el interés que las entidades españolas tienen en que Citi finalmente decida trocear la venta de Banamex. No obstante, esta división no supone el fin de los obstáculos que presenta la operación.

La gran dificultad sigue estando en el interés del Gobierno de México por demonizar las inversiones españolas en el país para frenarlas, o incluso ahuyentarlas, al tiempo que maniobra para impulsar que Banamex quede en manos de bancos mexicanos. Lamentablemente los intereses políticos entran de nuevo en una operación puramente económica y puedan impedir que Santander y BBVA impulsen su crecimiento en el país azteca.