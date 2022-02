Se habla de la auditoria olvidada de Illa, de enfado de los informáticos con el PP y de vending

¿Qué fue de la auditoría 'olvidada' de Illa?

Allá por noviembre de 2020, el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa prometió que el Gobierno y las autonomías se someterían a una completa auditoría independiente para evaluar su gestión de la pandemia, similar a la que habían realizado los gobiernos de otros países europeos, como Austria e Italia. Como muestra del compromiso adquirido, Illa convocó a los investigadores que le propusieron dicha auditoría (ya que ni siquiera era una idea propia) a una reunión en diciembre de ese año. Una cita que nunca llegó a celebrarse. Solo fue el primero de una serie de incumplimientos hasta que la sucesora de Illa al frente de la cartera, Carolina Darias, reactivó el proyecto en septiembre del pasado año, 2021, con la designación de cuatro expertos para realizar la evaluación. Les dieron un plazo de cuatro meses, con lo cual los resultados deberían haberse presentado a finales de enero, pero aún no hay noticias. Algunas fuentes en los gobiernos regionales lo achacan a las elecciones en Castilla y León. Otras, al deseo de no hacerlo coincidir con el aniversario del primer estado del alarma, en marzo. En cualquier caso, lo que lamenta la comunidad científica no es este baile de semanas, sino que el retraso de año y medio para iniciar el proceso ha impedido contar con un análisis que hubiera ayudado a mejorar la respuesta a las siguientes oleadas de la pandemia, como la de la cepa ómicron.

Los informáticos se alzan contra el PP

La insistencia del PP por exculpar de lo ocurrido en la votación de la reforma laboral a su diputado Alberto Casero, achacándolo a un error técnico aunque esto no afecte a la cuestión de fondo (la decisión de Meritxell Batet), ha llevado a los dos principales colegios profesionales de informáticos a acusar a Génova de "desprestigiar" su profesión. En el PP no dan crédito a esta interpretación de un colectivo que consideran "clave para el progreso" y, aunque ven intencionalidad política, eluden entrar al trapo.

La pandemia hunde las máquinas de 'vending'

La pandemia y el boom del teletrabajo han dejado especialmente tocado al sector del comercio automatizado, las conocidas como máquinas de vending. Las empresas hablan de caídas de hasta el 80% de la facturación, y buscan nuevas medidas para contrarrestar una debacle que no solo se limita a las oficinas:las restricciones a los viajes y las medidas sanitarias en hospitales y servicios de atención al público explican una parte importante de este recorte.