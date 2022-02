Se habla de la NASA catalana, de los anticipos electorales y de las mascarillas más buscadas

Las irregularidades de la NASA catalana

Con su reconversión en la Fundación de Estudios Espaciales de Cataluña el proyecto estrella del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, entró en los Presupuestos de Cataluña y aspira a llevarse un pellizco de los fondos europeos. Pese a que su único hito hasta la fecha ha sido poner un satélite catalán en órbita, aunque en seguida se descubrió que solo lo habían alquilado, y ni siquiera en exclusiva. Pero Puigneró ve el filón de la revolución digital y de las comunicaciones que Bruselas quiere subvencionar. "Ahí sí nos pueden dar dinero", señalan desde la Generalitat. Pero ahora la investigación del Tribunal de Cuentas catalán, el Sindic, sobre las irregularidades del organismo en sus primeros años les complica las cosas. Y es que el informe no solo desvela la falta de control sobre la NASA catalana, sino la ausencia de un plan estratégico. De momento, la respuesta del organismo ha sido anunciar una "auditoría externa" para despejar dudas. "Si lo tuvieran tan claro, mandarían sus cuentas al Sindic", comentan en esta institución.

¿Prepara Moncloa ya las elecciones generales?

La licitación de un concurso para la compra de urnas para este mismo año ha despertado todo tipo de especulaciones sobre un adelanto electoral. En concreto, se ha publicado el pliego de requisitos técnicos y las condiciones para optar a un contrato de un total de 13 millones de euros para el material necesario para unos comicios. No solo urnas, también cabinas de votación, impresos y material de oficina. En Moncloa defienden que se hace con anticipación porque es un proceso complejo y no implica necesariamente que vaya a haber un adelanto de las generales. "Simplemente, no queremos que nos pille el toro", señalan.

El 'boom' de las mascarillas FPP2

Desde el inicio de la pandemia se dice que son las mascarillas más adecuadas para evitar el Covid-19, pero no ha sido hasta la sexta ola cuando se han convertido en las más demandadas por los ciudadanos. La capacidad de contagio de ómicron ha disparado tanto los casos como también la inquietud de muchos que veían que con la económica mascarilla quirúrgica ya no bastaba para protegerse. "Cuando el Gobierno las ha vuelto a hacer obligatorias en exteriores, la gente ha elegido estas", señalan en el sector farmacéutico, que cifra en un 65% el repunte de las ventas solo en sus establecimientos. Un repunte comparable al del Paracetamol, el medicamento estrella recomendado para los casos leves de coronavirus.