Se habla del vacío de Biden a Sánchez, de la 'privatización' de Garzón y de la estrategia de Mañueco

La razón de Biden para dar largas a Sánchez

En plena escalada de tensión con Rusia, la última preocupación de Joe Biden es hablar con Pedro Sánchez. Lo dejó meridianamente claro al excluir de su reunión con sus principales aliados europeos al mandatario español, que tuvo que conformarse con un selfie suyo hablando por teléfono, supuestamente con sus homólogos de la UE. El documento gráfico y audiovisual distribuido por prensa de Moncloa ilustra la soledad de un Gobierno que sigue sin lograr una reunión bilateral con el presidente estadounidense. "Trotar unos segundos por los pasillos de una cumbre internacional no cuenta como bilateral", recuerdan fuentes diplomáticas, que advierten de que la cosa "va para largo". Oficialmente, la Administración Biden declinó la última propuesta de reunión por las elecciones de Castilla y León y su voluntad de "no interferir" en el ciclo electoral de España. Pero la verdadera razón, según las fuentes, es la presencia de Podemos en el Ejecutivo de coalición, que tumba el efecto positivo que para Washington podría tener el apoyo de Moncloa a la estrategia de EEUU en Ucrania. Fuentes diplomáticas añaden además que las críticas de Unidas Podemos a la posición de Sánchez en el conflicto no han pasado desapercibidas. "No es solo si apoyan o no a Rusia, es un síntoma de debilidad interna que ni Biden ni su Ejecutivo pueden tolerar en un momento tan crítico como este", afirman expertos en relaciones internacionales.

Garzón 'privatiza' el Ministerio de Consumo

Que el Ministerio de Consumo encargue a una empresa privada propiedad del dirigente de una asociación de consumidores un informe sobre la transposición de una directiva europea, tarea para la que cuenta con sus propios servicios jurídicos, ya es carne de polémica. Que el ministro responsable sea el también líder de Izquierda Unida y un orgulloso militante del PCE, ya es de nota. "Pero con Alberto Garzón, todo es posible", señalan desde la oposición, que ya se frota las manos con la ofensiva parlamentaria que han preparado.

Mañueco apunta al centro en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco lo tiene claro: hay que reconquistar el caladero de centro. En el PP de Castilla y León saben que ese nicho bisagra siempre les ha dado mejores resultados que "disputar el pesebre del ruido" a Vox. "Que se lo digan a Ciudadanos", señalan los populares, que se ven con más opciones de lograrlo que un PSOE lastrado en la región por las polémicas populistas que le endosa Unidas Podemos.