Se habla de la encrucijada de Díaz, el lío del Parlament y los avales de Robles

La encrucijada de Díaz en Castilla y León

Unidas Podemos ultima el arranque de la campaña electoral con la incógnita del papel que la líder de la plataforma, Yolanda Díaz, jugará en ella. Se aventuran hipótesis de todo tipo acerca de este recelo, lo que da buena idea de la confusión en las filas de la formación morada. Para unos, la vicepresidenta segunda del Gobierno "está a otras cosas", defendiendo su reforma laboral y tratando de apuntalarse como gran referente de la izquierda no solo española, sino europea. Según otros, Díaz no olvida el batacazo que se pegó Podemos en las elecciones gallegas, en las que sí se implicó a fondo. En aquella ocasión le llovieron críticas por su escaso tirón electoral. Por eso no quiere quemar su marca en otras autonómicas. Sobre todo en unas ya caldeadas por la polémica de las macrogranjas, cortesía de un Alberto Garzón respaldado por Pablo Iglesias, que empieza a confirmar su presencia en mítines. Resumiendo: nadie sabe aún qué hará Díaz, pero todos tienen claro lo que se juega. "Si se aparta para no salpicarse de una derrota electoral, pierde el respaldo del partido", advierten los analistas.

El lío de Borrás con las prejubilaciones 'de oro'

La presidenta del Parlament catalán, Laura Borrás, sigue en el ojo del huracán tras conocerse el jugoso bonus con el que se compensaba a los funcionarios prejubilados del órgano autonómico en el marco de las denominadas licencias de edad. Un sueldo que en ocasiones superaba el salario de miembros del Gobierno, como el propio Pere Aragonès. La polémica ha abierto un frente entre ERC y JxC que Borrás ha intentado cerrar anunciando que este premio se ha suprimido. Eso sí, no de forma retroactiva, con lo cual no convence a nadie. En la Generalitat, donde no disfrutan de beneficios similares, dejan claro que "no ha colado". Y ni qué decir tiene que en el Parlament la decisión de Borrás tampoco ha sentado nada bien. "No es lo mismo quitárselo a un ujier que a un alto cargo de confianza política", recuerdan los trabajadores.

Los avales ganados por Margarita Robles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, es una de las figuras mejor valoradas del Gobierno de Pedro Sánchez. Buena parte de ello se debe al aval de sus antiguos colaboradores. Hay quien les pone hasta mote: los margaritos. "Lo cierto es que no oirás ni una crítica de quien ha trabajado con ella", comentan en ámbitos destacados de Justicia y Defensa. Algo que no es muy habitual en política, donde la memoria suele ser especialmente volátil.