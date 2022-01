Se habla de los 'beneficios' de Garzón, los robots catalanes y los Reyes Magos de segunda mano

¿Quién está 'feliz' con las polémicas de Garzón?

Pedro Sánchez ha asegurado en una entrevista que "lamenta" las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, respecto a la calidad de la carne española, ya que no responden a "la realidad del sector". A pesar de ello, el propio Garzón está convencido de que acabará la legislatura en el cargo. Tiene motivos para mostrarse tan confiado. De hecho, en el entorno de Moncloa cuentan que Sánchez no tiene la más mínima intención de negociar con Yolanda Díaz el cambio de titular en el departamento de Consumo. De puertas para afuera, el presidente del Ejecutivo utiliza el pacto de Gobierno con Podemos como excusa para frenar la destitución de Garzón. Pero en el entorno del Ejecutivo añaden que "Sánchez no quiere desprenderse de Garzón, ya que está encantado con las polémicas que crea el ministro". Las fuentes explican que "las pifias de Garzón" no molestan a Sánchez sino todo lo contrario. "Dice a sus colaboradores que Garzón es el mejor ejemplo que tiene para demostrar que Unidas Podemos es incapaz de gobernar". Con todo, cuentan que "Sánchez es consciente de que las últimas declaraciones del ministro pasarán factura también al PSOE en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León".

La inmersión lingüística llega a los robots

La Generalitat de Cataluña ha decidido extender su cruzada por la inmersión lingüística a los robots e inteligencias artificiales. Mientras las empresas tecnológicas huyen de una política que les "fríe a impuestos", el vicepresidente y responsable de Políticas Digitales, Joan Puigneró, se gasta 13,5 millones de los fondos europeos de recuperación para enseñar catalán a máquinas y asistentes virtuales. "Lo que les faltaba para vivir en su propia Matrix", se comenta desde un sector que ya no da crédito.

Los Reyes Magos entran en la economía circular

Muchos niños, y no tan niños, han descubierto la crisis de suministros por los huecos en las estanterías de las tiendas de juguetes, móviles y consolas. Es decir, las estrellas de la Navidad. Se comenta que el negocio de la venta de productos reacondicionados se ha disparado durante las fiestas. "Normal, en la segunda mano no hay cuellos de botella", dicen los padres, que aseguran haberse cruzado por estas webs con Papá Noel y los Reyes Magos. Parece que ahí sí han podido encontrar a tiempo esos regalos para los que en otros lugares debían esperar semanas o meses. Y a un precio bastante más económico.