Se habla del desmentido a Giró, la curiosidad de Montero y el "retorno" de Moragas

Los datos desmontan el 'negacionismo' de Giró

El debate para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat en el Parlament de Cataluña, ha vuelto a poner de actualidad la cuestión de la fuga de empresas por el procés, que el consejero de Economía, Jaume Giró, insiste en negar por activa y por pasiva. Pero la realidad es tozuda, y los datos muestran que desde octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2021 se han ido de Cataluña 7250 empresas, de las que 741 lo hicieron en los nueve primeros meses de 2021. Esta última cifra rebasa ya con creces el total de 666 empresas que se exiliaron en el conjunto de 2020. Este éxodo tiene como destino principal Madrid, seguido de Aragón y Valencia. Pero según los últimos datos el rango sea amplía y cada vez más miran a Andalucía para instalarse. Ni qué decir tiene que el contraste entre la contundencia de los datos y las palabras del consejero, es muy comentada entre los empresarios afectados. "Cierra los ojos a la evidencia cuando precisamente él ha tenido una trayectoria en el mundo empresarial".

La curiosa investigación de Montero

Ha sorprendido en el propio Gobierno conocer que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha encargado un estudio para analizar la 'brecha de género' ante los desastres "climáticos". No sólo por el contenido del análisis planteado, ya que la ministra ha hablado varias veces de la 'perspectiva de género' en las crisis provocadas por el calentamiento global. Organismos controlados por ella, como el Instituto de la Mujer han dedicado dinero público a demostrar el negativo impacto del "patriarcado" en el clima de nuestro planeta. Lo que algunas voces, conocedoras del funcionamiento de la administración, destacan es que la factura del informe, apenas 12.000 euros. Supone una cuantía escasa, que queda bajo el rango de los contratos 'menores'. Pero esto quiere decir que facilita que se adjudique a dedo. "A alguien le van a venir a ver los Reyes Magos a cuenta del cambio climático", comentan con cierta sorna.

Unidas Podemos teme el 'retorno' de Moragas

La sintonía con el PSOE de Jorge Moragas, uno de los hombres fuertes de Mariano Rajoy y hoy embajador en Filipinas levanta suspicacias en Unidas Podemos. Sobre todo, tras el nombramiento de Álvaro Renedo, antiguo colaborador suyo como embajador en Albania. Los morados no descartan ver a Moragas en puestos más cercanos al jefe del Ejecutivo. "No sería el primer ex jefe de gabinete del PP que recluta", recuerdan.