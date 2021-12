Se habla del programa de TV de Iglesias, del problema fiscal de Colau y de la Champions en TVE

El programa de Iglesias en TV, en serio riesgo

Tras abandonar el Gobierno y la secretaria general de Podemos, Pablo Iglesias se enfrascó en diversos proyectos relacionados con los medios de comunicación. Siempre se ha dicho que su favorito era un programa de televisión sobre investigación política, que estaba preparando junto a su amigo Jaume Roures, presidente de Mediapro. Pues bien, según comentan en Podemos, dicho programa debería estar ya ultimándose, ya que el interés de Iglesias era sacarlo en los primeros meses del próximo año. No será así. De hecho, existen posibilidades de que el programa nunca llegue a emitirse. Para empezar, cuentan que existen importantes diferencias de criterio entre Roures e Iglesias sobre el diseño del propio espacio. Pero en Podemos añaden que el verdadero problema está en la financiación. Por lo visto, los intentos de Iglesias y de Juan Carlos Monedero por lograr el apoyo de empresarios afines en Latinoamérica se han saldado con sonoros fracasos. "La intención es sacar adelante el programa. Pero ahora mismo no se puede descartar que el proyecto finalmente no llegué a ver la luz", corroboran en el entorno del propio Iglesias.

El golpe fiscal que divide a los comunes

El Tributo Metropolitano, que grava a los municipios cercanos a Barcelona con un recargo en el IBI con la excusa de su uso del transporte, siempre ha sido polémico. Pero la última subida, impulsada por el Ayuntamiento de Ada Colau, ha llevado el conflicto a sus propias filas. Varios concejales de En Comú Guanyem, ERC y PSC se posicionan ahora abiertamente contra una medida que aprobaron sus "jefes". La razón que declaran es que este impuesto se amplía a localidades más alejadas y con peores infraestructuras, por lo que no lo ven justo. Pero en el consistorio se comenta que lo que menos gusta es que se colara "de tapadillo" tras las últimas elecciones, lo que ha indignado a demasiados votantes de las fuerzas que avalan a Colau.

El escepticismo de RTVE con la Champions

Seis años después, RTVE quiere recuperar la Champions. Se comenta que el ente está ya analizando su oferta y que el proceso se acelera por los decepcionantes datos de audiencia. Pero también hay mucho escepticismo. Primero por el "errático" arranque del nuevo Consejo, más ocupados con escándalos de nepotismo que en la rentabilidad de la corporación. Además, dudan mucho que Moncloa apoye una operación contra grandes grupos mediáticos y empresariales tras el revuelo de la última intentona en 2017.