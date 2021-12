Se habla del 'baño de realidad' de Garzón, de la relevancia de España y de la 'soledad' de Ábalos

'Baño de realidad' para el ministro Garzón

La "cruzada" del ministro Alberto Garzón contra el consumo de carne, que tantas críticas le ha ocasionado, está teniendo un efecto prácticamente nulo en las tendencias de consumo. Así lo atestigua el informe anual del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). El documento desvela que, tras seis años de descenso, los españoles comieron 218.440 toneladas más de carne en 2020 que en el año anterior. Esta cantidad supone replicar la ingesta de 2014 y revela que cada español come una medida de un kilo de carne a la semana. Es cierto que el pasado fue un año muy atípico en el que, por los confinamientos, aumentó el consumo en los hogares y el tiempo disponible para cocinar. A pesar de ello, se comenta que los datos han caído como una bomba en el Ministerio de Consumo. De hecho, en el propio departamento se dice que el aumento en el consumo de carne evidencia que la cruzada vegana del ministro Garzón ha sido un completo fracaso. "Ha recibido un contundente baño de realidad", dicen en el Ministerio. "Por mucho que ataque al sector agroalimentario, los veganos y vegetarianos siguen siendo una minoría", añaden las mismas fuentes. En concreto, un 3,7% de la población según el informe del Ministerio de Agricultura.

España sigue perdiendo peso en la ONU

Seguramente, la salida de la española Concepción Escobar de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tras una década, al no superar el proceso de reelección, habría pasado desapercibida en España si su candidatura no hubiera recibido un apoyo continuo del Gobierno. Primero por parte del equipo de Arancha González Laya y, luego, con su sucesor en Exteriores, José Manuel Albares. En círculos diplomáticos se lamenta que el currículum de Escobar, que ya sirvió con Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez, sea una víctima más de la "caída en picado" de la relevancia internacional de Pedro Sánchez.

La 'soledad' de Ábalos atrae a los curiosos

Cuando un político abandona la primera fila mediática, la fama no se desvanece de la noche a la mañana, y sus idas y venidas siguen llamando poderosamente la atención entre los ciudadanos durante un tiempo. Muchos de estos curiosos se equipan con la indiscreción de alguna cámara. Es lo que le ha ocurrido a José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y ex número dos del PSOE, al que estos días han vuelto a "cazar" en un restaurante, ahora en Valencia, y comiendo para sorpresa de los presentes con la única compañía de su teléfono móvil.