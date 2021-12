Se habla de los sindicatos del Sepe, del alquiler que huye de Barcelona y de la falta de microchips en la Nasa

Los sindicatos elevan el tono con Trabajo

El secretario de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha informado en repetidas ocasiones de que los refuerzos contratados durante 2020 habían permitido al Sepe ponerse al día con los abonos de los Ertes. Pues bien, fuentes sindicales desvelan que las demoras no han finalizado. Muy al contrario, aseguran que algunos afectados siguen esperando desde hace "más de un año los pagos de los Ertes". Por lo que se comenta la causa que impide a Empleo ponerse al día está en la decisión del Ministerio de Trabajo de no renovar a los 1.500 interinos que se contrataron a lo largo de 2020 para paliar los retrasos. "Se están utilizando interinos sin experiencia y se obliga a hacer horas extra para paliar las demoras", aseguran fuentes sindicales, que ya han exigido por carta entrevistarse personalmente con Yolanda Díaz para tratar de buscar una solución. "Aunque la misiva se envió después del verano, aún estamos a la espera de una respuesta", añaden los sindicatos, que están cansados de la situación hasta el punto de no descartar convocar paros o incluso una huelga, para denunciar el "caso omiso" de la vicepresidenta del Gobierno. "Es inaceptable que vendan la resolución de los problemas cuando el Sepe sigue siendo un desastre total", añaden.

El alquiler de lujo ya huye de Barcelona

En el primer año de la legislación de alquileres catalana, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez se inspira para su futura Ley de Vivienda, la oferta para alquiler de lujo se hunde un 10% en Barcelona y se refugia en Madrid. La normativa de la Generalitat nació con la excusa de fomentar el "alquiler social". Un objetivo que no ha logrado y que, además, ha supuesto un serio castigo para el segmento alto de los arrendamientos. "El Ejecutivo debería tomar nota de las inversiones e ingresos que huyen de la ciudad por culpa de la ley. Es un aviso para navegantes", dicen en el sector inmobiliario.

La falta de 'microchips' llega al espacio

Incluso la NASA sufre la crisis de los microchips. Cuentan que la institución que llevó al hombre a la Luna, está empezando a tener problemas para mantener al día los equipos para sus canales audiovisuales, que cubren toda la información relacionada con la actividad de la agencia y sus logros. Es decir, que aunque esta situación no afecta, o eso aseguran, por ahora a las misiones espaciales propiamente dichas, sí toca algo casi tan importante: su capacidad para contarlo. Porque, ¿de qué sirve llegar los primeros si no se puede retransmitir?