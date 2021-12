Se habla de los juguetes según Garzón, del 'apagón' de la embajada de Sudáfrica y del boom de las reformas

La polémica nueva 'guía' que prepara Garzón

Tras ganarse un buen número de críticas después de cargar contra el consumo de carne y prohibir la publicidad en horario infantil de algunos alimentos, Alberto Garzón volvió a las andadas recientemente al editar el Ministerio de Consumo un libro de recetas de comida saludable. Como era más que previsible, la insólita situación que supone que Consumo se ocupe de dar consejos culinarios y calle ante el grave problema que para los ciudadanos suponen los altos precios energéticos, originó una nueva lluvia de comentarios. A pesar de ello, Garzón ha vuelto a ser objeto de críticas ante el anuncio de una futura "guía" para que los padres elijan los juguetes de sus hijos de manera crítica y no sexista. "Queremos fomentar pautas de consumo libres de estereotipos", aseguran desde el Ministerio. Un argumento que, de nuevo, no ha servido para aplacar las iras de los ciudadanos y de la clase política, que otra vez recuerdan a Garzón que "debe preocuparse de una vez por los problemas que realmente afectan a las personas". Por si fuera poco, se comenta que en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero no ha sentado nada bien el "nuevo experimento puesto en marcha por Garzón", ya que "entra de lleno en el negociado de Igualdad".

Llamativo apagón de la Embajada de Sudáfrica

En plena crisis por la variante Ómicron, muchos ciudadanos sudafricanos, y también españoles, buscan información de la situación de los vuelos y visados para España. Pero algunos denuncian que la Embajada de su país está completamente offline y no contesta ni al teléfono ni al correo. Presencialmente, la cosa no va mucho mejor, pese a que el Consejo de Ministros de España ya ha enviado al BOE sus instrucciones para restringir vuelos y contener los desplazamientos. Este apagón telemático causa estupor no solo entre los que lo sufren, sino también en el resto de la comunidad diplomática.

El 'boom' del sector de las reformas de viviendas

Un 2020 marcado por los confinamientos y el teletrabajo ha convencido a los españoles de que ya tocaba reformar su casa. Se comenta en el sector que la demanda se ha disparado un 200% y casi un 6% de las viviendas han hecho alguna obra, ya sea para mejorar las condiciones de aclimatación y calefacción, aislarse de los ruidos de unos vecinos que han resultado ser mucho más molestos de lo que creían, o para apañar una "oficina en casa" algo más confortable que la mesa del comedor.