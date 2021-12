Se habla de la foto que Díaz evita, de optimismo hotelero y de la unión de Podemos y Errejón

La foto que Yolanda Díaz quiere evitar

En sus intervenciones públicas más recientes, Manuela Carmena ha mostrado su firme apoyo al proyecto político de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, de aunar a todas las formaciones de izquierdas más allá del PSOE. Se comenta que el motivo por el que la exalcaldesa de Madrid aplaude esta iniciativa es porque "tiene interés en unirse a Díaz en la plataforma". Es más, las mismas fuentes indican que Carmena lleva tiempo tratando de coincidir en un acto público con la vicepresidenta del Gobierno para simbolizar una posible alianza. Pero todo indica que no lo tendrá fácil. El motivo está en las dudas de la propia Díaz, que está dando largas a la instantánea que Carmena anhela. Por lo que se rumorea en el mundo político, la vicepresidenta no tiene claro si le favorece incorporar a Carmena a su proyecto político. "Es una persona con mucho carisma y liderazgo y es apreciada por el votante de izquierdas, pero sus problemas con Podemos y con Más Madrid la convierten en conflictiva", aseguran en el entorno de Díaz. "Su presencia puede dificultar los intentos por tejer las alianzas que la plataforma necesita", añaden las mismas fuentes.

Los hosteleros aún confían en la Navidad

Ni la nueva variante Ómicron, ni la sombra de nuevas medidas de restricciones ni el lío con el pasaporte Covid hacen mella en las previsiones de la hostelería de cara a la Navidad. Comentan que las cancelaciones, que las hay, se compensan de sobra con las nuevas reservas, sobre todo de cenas de empresa, las más castigadas en 2020. En sus cálculos dan por hecho que aún no se recuperan los niveles prepandemia, pero habernos convertido en uno de los países con más vacunados hace que la situación sea muy diferente a la del año pasado, cuando en lugar del pasaporte Covid se hablaba de restringir aforos. Aunque la Justicia aún no dé respuestas claras ni unánimes, los que hablan con el sector escuchan un tono de confianza. "Si no les ponen palos en las ruedas", remarcan.

Marta Ortega vuelve a unir a Podemos y Errejón

Cuando parecía que Podemos y Más País no iban a volver estar de acuerdo en algo, ambos han acuñado una nueva máxima: que lo que la demagogia unió, no lo separen las siglas. El relevo de liderazgo en Inditex les ha hecho desempolvar en Internet todo su arsenal "clásico" contra Marta Ortega y familia. Una retahíla de memes en piloto automático en los que lo único que cambiaba era el logo del partido y de los que se mofaron en redes sociales.