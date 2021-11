Se habla de fuga de empresas en Cataluña, de malestar de los fiscales con Delgado y de AdBlue

Sigue la fuga empresarial que Giró todavía niega

Los últimos datos del Colegio de Registradores desvelan que el éxodo empresarial en Cataluña está lejos de detenerse. Muy al contrario, la región ha perdido casi 5.000 firmas desde el referéndum ilegal del 1-O. La incertidumbre generada por esa consulta hizo que en 2017 cerca de 2.000 empresas salieran de Cataluña. Es obvio que la marcha de compañías se ralentizó, pero eso no quiere decir que Cataluña haya dejado de ser la comunidad autónoma que más empresas pierde cada año. De hecho, hasta septiembre de este año lidera de nuevo la clasificación, con 245 traslados de sede. A pesar de la contundencia de las cifras oficiales, el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, sigue negando que el procés tengo algo que ver con la fuga de compañías o con la ralentización del crecimiento económico en el territorio. El "negacionismo" de Giró no es nuevo. Pero en la oposición política ha sido muy comentado que mantenga sus tesis a pesar de que "conoce a la perfección el alto número de empresas que, mes tras mes, mudan sus sedes". "Resulta inadmisible que Giró sostenga que no ocurre nada cuando los datos demuestran las consecuencias que para Cataluña ha tenido el independentismo. De hecho, lideramos los traslados de domicilios fiscales y sociales desde 2012", añaden en círculos políticos catalanes.

Crece el malestar de los fiscales con Delgado

La petición de dimisión por parte de la Asociación de Fiscales ha vuelto a abrir la caja de los truenos para Dolores Delgado. Es más, el posicionamiento público de la agrupación mayoritaria de estos funcionarios marca un punto de no retorno. Comentan los fiscales que la declaración ha sido recibida como un síntoma de una sensación de malestar que hasta ahora muchos solo se atrevían a expresar en petit comité. Se rumorea que en privado el hartazgo con la politización y el descrédito de la institución es aún mayor y que incluso algunos ya agitan la sombra de las movilizaciones.

Falta de un aditivo clave para el diésel

La escasez de un solo componente puede dejar en la cuneta a millones de vehículos diésel en España. Se trata del AdBlue, un aditivo clave para esta motorización, que que se está volviendo cada vez más difícil de elaborar por la subida de los precios del gas, ya que es un derivado de este hidrocarburo. De hecho, sus productores han sufrido interrupciones de actividad. Los más amenazados son los transportistas que llevan semanas advirtiendo de este riesgo.