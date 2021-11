Se habla de una ley a la medida de Roures, de reticencias de Díaz con Colau y de cenas de empresa

¿Una normativa a la medida de Mediapro?

Moncloa ha logrado el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado tras prometer una nueva ley audiovisual que obligará a las plataformas de streaming a ofrecer al menos el 60% de sus contenidos en las lenguas cooficiales. Netflix ha sido la primera firma en rebelarse y ya amenaza con recurrir a Bruselas para frenar la futura normativa. En cambio, se comenta que en Mediapro están muy "contentos" con la ley. La empresa presidida por Jaume Roures es la que más contenido produce en catalán. De ahí que todo apunte a que será la gran beneficiada tras la entrada en vigor de los cambios normativos. De hecho, fuentes cercanas a Mediapro confirman que "su especialización en contenidos en catalán les coloca como los grandes aspirantes a recibir los encargos de las plataformas digitales". Por si fuera poco, la futura legislación llega en un momento ideal para Roures y los suyos, que arrastran una situación financiera tan delicada, que se han visto obligados a pedir a la Sepi un rescate de 300 millones. Por todo ello, en círculos políticos se está comentando que se trata de una ley "a la medida de Roures". "Es justo lo que necesitaba para salvar la empresa", dicen en el sector audiovisual.

Díaz marca distancias con Ada Colau

Crecen los rumores que apuntan a que Ada Colau no se presentará a la reelección en las municipales de 2023 y que optará a dar el salto a la política nacional. También se suman más voces que indican que el gran objetivo de la alcaldesa de Barcelona es integrarse como número dos en la plataforma de izquierdas más allá del PSOE que prepara Yolanda Díaz. Pero fuentes cercanas a la vicepresidenta del Gobierno desvelan que "Colau no lo tendrá nada fácil". Por lo visto, el motivo está en las reticencias de la propia Díaz a contar con Colau. "Cree que no aporta nada positivo desde el punto de vista electoral. De hecho, piensa que su cercanía con el independentismo catalán puede ser negativa para una plataforma que trata de integrar a todas las formaciones de izquierda del país", aseguran en el entorno de Díaz.

Las difíciles cenas de Navidad de las empresas

Tras el terrible 2020, las empresas se preparan para celebrar la llegada de Navidad con las tradicionales cenas. El problema es que la preparación de estos eventos está siendo un quebradero de cabeza para muchas firmas ante el alza de los contagios. "Se está planteando hacer PCR. Pero el gran problema radica en saber qué hacer con los no vacunados", explican desde una cotizada.