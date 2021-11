Se habla de la foto de Sánchez con Lula, de la Cataluña vaciada y de protestas de los agricultores

Sánchez 'se apropia' de Lula frente a Podemos

La visita de Luis Ignacio Lula da Silva a España es vista por Podemos como una oportunidad para reafirmarse como el partido español más afín a las formaciones de izquierda de Latinoamérica. Pero lo que la formación morada no esperaba es que tuvieran competencia en tal empeño. Y no se trata de cualquier rival sino del mismo Pedro Sánchez, que se ha adelantado a la formación liderada por Ione Belarra a la hora de agasajar al expresidente de Brasil. Tanto es así que hoy mismo, Lula da Silva será recibido en Moncloa como si de un presidente se tratara, un acto que ha llamado la atención porque Lula no es ahora el primer mandatario de Brasil. Cuentan que el objetivo de esta jugada es que Sánchez "se apropie" del impacto que supone la estancia del mandatario brasileño. "El presidente ha querido hacerse la foto con Lula para eclipsar a Podemos en su afán de ser el gran adalid en Europa de la izquierda latinoamericana", dicen en círculos políticos. Las mismas fuentes añaden que en Podemos "se han irritado con esta maniobra del presidente" y hay quien dice que "se han quedado en fuera de juego".

La 'Cataluña vaciada', contra los Presupuestos

Los Presupuestos catalanes de 2022 han caído como un jarro de agua fría en el entorno rural de Cataluña. El motivo está en el recorte de más de 80% de la inversión prevista en algunas comarcas de las provincias de Lleida y Tarragona. Se comenta que el malestar en la conocida también como la "Cataluña vaciada" es máximo, ya que no es la primera vez que se sienten discriminados por la Generalitat. De hecho el recorte previsto en las cuentas del próximo año se suma a los que estas comarcas han sufrido paulatinamente a lo largo de la última década. Por si fuera poco, la única inversión importante prevista en los Presupuestos, los 120 millones en el complejo BCN World en Tarragona, pende de un hilo ya que el Govern podría retirarla para obtener el apoyo de la CUP. "Parece que las cuentas expansivas que nos quiere vender Jaume Giró no nos incumben", se quejan en los pueblos catalanes.

Las protestas agrarias llegarán a Madrid

Las organizaciones agrarias anuncian actos de protesta en diciembre por toda España para dar notoriedad a los problemas que atraviesa el campo por el aumento de los costes de producción que hunde la rentabilidad de las explotaciones. Fuentes del sector aseguran que es "muy probable" que las manifestaciones también lleguen a Madrid.