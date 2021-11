Se habla de críticas al libro de cocina de Garzón, de la ANC y de crisis en las agencias de viajes

Crítica general al 'libro de cocina' de Garzón

Tras cargar contra el consumo de carne y prohibir la publicidad en horario infantil de algunos alimentos, Alberto Garzón dio la semana pasada un paso más en su cruzada por fomentar una "alimentación saludable". Así, el ministro de Consumo presentó un libro de recetas titulado Comida rápida, barata y saludable, escrito por la nutricionista Marián García y editado por el propio Ministerio. Como era más que previsible, son multitud los comentarios críticos en las redes a raíz de la insólita situación que supone que Consumo se ocupe de dar consejos culinarios. De hecho, a día de hoy persisten aún las bromas en Internet que comparan al ministro con algunos de los cocineros televisivos más populares. Pero las críticas no se limitan al ámbito de las redes sociales. Por lo que se comenta en el Congreso, en círculos políticos también se cuestiona que Garzón "no participe en absoluto en temas de gran calado, como la subida de la luz, y se dedique a asuntos como este del libro de cocina". "Es inadmisible que Consumo ignore los problemas que para los ciudadanos genera el alto precio energético y gaste dinero público en estas cosas", dice un veterano político. Su punto de vista no es aislado. Es más, se rumorea que en el propio Gobierno también hay ministros del PSOE que no entienden "qué pinta Consumo publicando un libro de recetas".

La pérdida de respaldo preocupa en la ANC

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, aseguró ayer en sendas entrevistas en medios de comunicación sentirse preocupada por la "pérdida de fuerza y cohesión" del independentismo desde los indultos a los presos del procés. No es la primera vez que Paluzie reconoce esa pérdida de respaldo a sus ideas radicales, entre ellas la defensa de la declaración unilateral para desligar Cataluña de España. Pero en su entorno se comenta que la preocupación que expresa Paluzie "es totalmente real". Es más, por lo visto ha reconocido a sus colabores que "no sabe qué estrategia seguir para recomponer al independentismo".

Persiste la crisis de las agencias de viajes

El frenazo en la recuperación y la lenta mejora del turismo internacional está impidiendo que las agencias de viajes puedan dar por cerrada la crisis del Covid. Muy al contrario, en el sector se dice que la situación de muchas firmas es crítica y se avecina "una oleada de cierres" en los próximos meses. Por si fuera poco, las previsiones de reservas que las agencias manejan para el arranque de 2022 "no son halagüeñas".