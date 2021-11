Se habla del futuro de Colau, de regalar vacunas y del boom de los hornillos

Colau busca una salida para su futuro político

Las popularidad de Ada Colau está en mínimos. Así lo indican las encuestas, que anticipan un sonoro fracaso en las próximas municipales para Barcelona en Comú. En el Ayuntamiento de la Ciudad Condal cuentan que Colau es consciente de las dificultades que tendrá para salir reelegida como alcaldesa. Además de lo que reflejan los sondeos, también influye la deserción de su equipo de confianza lo que, en paralelo, aboca a la lenta descomposición de Barcelona en Comú. En consecuencia, cuentan que Colau ya está tratando de buscarse un futuro político lejos del consistorio barcelonés. Las fuentes aseguran que entre las diferentes opciones la que más parece convencerla es la de enrolarse en el proyecto político que impulsa Yolanda Díaz, más allá de Podemos. "Han hablado en varias ocasiones y hay ya buena sintonía, aunque ambas sean cautas y no quieran manifestarlo en público", indican en el Ayuntamiento de Barcelona. Con todo, las fuentes añaden que si Díaz no le asegura un puesto relevante en el Congreso, Colau estudiaría otras opciones políticas.

¿Puede España regalar vacunas anti-Covid?

Tras una temporada de silencio, Fernando Simón volvió a comparecer en rueda de prensa el miércoles para dar su punto de vista sobre la evolución de la pandemia y la campaña de vacunación. El siempre controvertido director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias no defraudó y volvió a crear polémica cuando afirmó que, en su opinión, España tendría que regalar sus excedentes de vacunas porque no cree necesaria una tercera dosis contra el Covid. Sus palabras han sorprendido en el sector sanitario, donde algunos consideran que Simón se "ha precipitado", ya que no existe aún la seguridad de que la dosis de refuerzo "no sea necesaria para la mayoría de la población". "Simón está siendo demasiado optimista. Es cierto que la inmunidad es alta, pero una nueva variante podría volver a disparar los contagios", advierten los sanitarios.

La razón que explica el 'boom' de los hornillos

Empresas de consumo aseguran que están constatando un "impresionante" crecimiento en la demanda de hornillos y camping- gas. De hecho, algunas tiendas hablan de un incremento de hasta el 600% en las ventas de estos artículos. Por lo visto, el miedo a que los rumores de un próximo apagón energético en España se conviertan en realidad cala en la población, y muchos ciudadanos acaparan, por si acaso, esos calefactores portátiles.