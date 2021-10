Se habla de pagos atrasados del Sepe, de demora del Imserso y de sangría en Ciudadanos

¿Continuarán los pagos atrasados del Sepe?

La demo5a en los pagos de los Ertes ha sido una constante durante la pandemia. Pero antes del verano el Sepe informó en repetidas ocasiones de que los refuerzos contratados durante 2020 habían permitido al organismo ponerse al día con los abonos. De hecho, el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se encargó de anunciar que los retrasos del Sepe habían terminado. Pues bien, fuentes sindicales desvelan que las demoras no han finalizado. Muy al contrario, aseguran que algunos afectados siguen esperando desde hace "más de un año los pagos de los Ertes". Por lo que se comenta la causa que impide a Empleo ponerse al día está en la decisión de Yolanda Díaz de no renovar a los 1.500 interinos que se contrataron a lo largo de 2020 para paliar los retrasos. "Más de 1.000 ya han abandonado el organismo y el resto termina su contrato en estos meses que restan antes de que acabe el año", aseguran fuentes sindicales, que ya han exigido por carta entrevistarse personalmente con la vicepresidenta del Gobierno para tratar de buscar una solución. "Aunque la carta se envió después del verano, aún estamos a la espera de una respuesta por parte de Trabajo que abra la puerta a encontrar una solución a unos retrasos que afectan a demasiadas personas", añaden los sindicatos.

Hoteles al límite por la demora del Imserso

Aunque el Ejecutivo prometió que octubre sería el mes en el que se retomarían los viajes del Imserso, la realidad es que la actividad aún no ha arrancado. Al principio, el "enorme retraso" en la adjudicación a las firmas mayoristas fue una de las causas de la demora. Pero a este problema se ha unido ahora las quejas de las empresas respecto a las bases de los concursos, ya que originan pérdidas a los adjudicatarios. "El Ministerio de Derechos Sociales no nos ha consultado y ha puesto unos precios que convierten en imposible la obtención de rentabilidad", aseguran en una cadena hotelera. Las mismas fuentes añaden que este nuevo retraso está poniendo a muchos hoteles en situación límite. "Si no se resuelven los problemas, algunos tendrán que cerrar", aseguran.

La sangría que la moción provocó en Ciudadanos

Es sabido que la fracasada moción de censura de Ciudadanos y el PSOE en Murcia ha pasado una elevada factura a la formación naranja en forma dimisiones. En concreto, fuentes del partido aseguran que cerca de 200 dirigentes ya han abandonado Ciudadanos tras aquel fatídico 10 de marzo de este año.