Se habla de enfado diplomático, del nuevo frente de Podemos y de turismo en Canarias pese al volcán

Enfado diplomático por el nombramiento de Uribes

El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana el nombramiento de José Manuel Rodríguez Uribes como nuevo embajador de España en la Unesco. Fuentes cercanas a Exteriores comentan que la elección del que fuera hasta julio ministro de Cultura y Deportes ha enfadado a los diplomáticos. Por lo visto, muchos ya han calificado el nombramiento como un "nuevo premio" de Pedro Sánchez. "El presidente ha vuelto a ignorar a los diplomáticos de carrera para recompensar a un colaborador cercano", explica un representante español en el exterior. Añade también que el malestar es máximo porque no es la primera vez que Sánchez utiliza cargos internacionales bien remunerados para recompensar "los servicios prestados". "Juan Andrés Perelló, predecesor de Uribes en la Unesco, fue un colaborador que ayudó a Sánchez en su batalla con Susana Díaz", explica el diplomático. La misma fuente dice también que entre los embajadores se habla de otros nombramientos polémicos, como el de la exministra Carmen Montón, ahora al frente de la delegación española en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los peajes, nuevo frente para Unidas Podemos

Pablo Echenique escribió ayer mismo en su perfil de Twitter que "no hay acuerdo sobre esto y, por lo tanto, no va a pasar". El portavoz de Podemos en el Congreso respondía así al plan del Gobierno de crear un sistema de tarificación para asegurar el mantenimiento de autopistas y autovías. Cuentan que el mensaje de Echenique no fue fruto de un "calentón aislado". Muy al contrario, en Podemos se comenta que los "nuevos peajes" que prepara el PSOE podrían desatar otra guerra entre los socios de Gobierno. Por lo visto, en Podemos ha molestado mucho que los socialistas no hayan tratado de acordar con ellos el pago por uso de las autopistas y ven en este ámbito "su nuevo caballo de batalla para obtener réditos electorales", dicen en el PSOE.

El volcán no expulsa a los turistas extranjeros

Un informa desvela que los turistas extranjeros que visitan Canarias gastaron un 27% más durante las dos primeras semanas de octubre que en el mismo periodo de 2019. Este dato evidencia que el volcán de La Palma no ha provocado una huida masiva de turistas. Se comenta que en el sector hotelero canario están "muy contentos" con este crecimiento. "Lejos de lo que se pensó, la erupción no ha impedido que esta temporada esté siendo un éxito", añaden desde una firma turística.