Se habla de fichajes del Govern para los fondos europeos, de la encrucijada de Errejón y de vivienda

Aluvión de fichajes para gestionar la ayuda europea

Desde el primer momento, la Generalitat de Cataluña ha criticado la "centralización" que el Gobierno realizará de la gestión y reparto de los fondos europeos. A pesar de que la participación de los Ejecutivos autonómicos en dicho reparto está por definirse, el Govern se ha apresurado a contratar "a más de 120 personas para la gestión de los Next Generation EU". Como era previsible, este aluvión de fichajes ha causado sorpresa en buena parte del espectro político catalán, donde no entienden los motivos que han llevado al president Pere Aragonès a realizar las contrataciones. Para empezar, se critica que antes de estas incorporaciones "no se recurrió al proceso selectivo que es obligatorio en las contrataciones públicas de la Generalitat". Se comenta que el mero hecho de que el Govern haya obviado las normas en este asunto levanta las sospechas de que los fondos europeos se están utilizando como "excusa" para sumar cargos afines. "No cabe duda de que la Generalitat está utilizando las ayudas Next Generation como argumento para incrementar el número de cargos independentistas", aseguran en un partido constitucionalista.

¿Suavizará el PSOE la Ley de Vivienda?

Se comenta en el mundo empresarial que llegan "mensajes por parte de los ministros del PSOE en el Gobierno" en los que anticipan que la Ley de Vivienda no saldrá adelante tal y como se ha pactado con Podemos. En concreto, dicen que "personas de Moncloa" ya han contactado con grandes fondos de inversión asegurándoles que la normativa será suavizada durante su trámite parlamentario. "Sin duda, las amenazas de salir de España de algunos fondos han provocado esta reacción", aseguran. Las mismas fuentes añaden que a pesar de los intentos del Gobierno, no se fían de que finalmente la Ley de Vivienda sea suavizada. "Las últimas declaraciones de las dirigentes de Podemos, en especial Yolanda Díaz, en las que insisten en el cumplimiento íntegro del pacto alcanzado en la Ley, nos hacen sospechar que el Ejecutivo no tiene margen de maniobra", dicen.

La 'encrucijada' en la que se encuentra Errejón

Se comenta que Íñigo Errejón está preocupado con los planes de Yolanda Díaz de aunar a todas las formaciones de izquierda bajo un único proyecto. Por lo visto, el líder de Más Madrid teme quedarse sin espacio político si persiste en seguir por libre. Pero también le preocupa la pérdida de liderazgo que conlleva sumarse al plan de Díaz. "Está en una encrucijada", avisan en su entorno.