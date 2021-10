Se habla de la distancia de Díaz con Iglesias, de la convocatoria que inquieta a Colau y de cigarros

Díaz marca distancias con Pablo Iglesias

Hoy arranca la convención de Podemos bautizada como Uni D Otoño, que pretende ser el foro en el que la formación intentará rearmarse ideológicamente. Como era de esperar, la cúpula del partido y los ministros de la formación asistirán a un programa de actos que cerrará el domingo Pablo Iglesias. Con todo, la convención contará con una ausencia de renombre, la propia de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno excusa su asistencia aduciendo un "ineludible compromiso familiar". Pero en su entorno comentan que también influyó la intención de la ministra de Trabajo de "no involucrarse en actos en los que estará Iglesias". Las mismas fuentes añaden que la vicepresidenta es consciente de que necesita desvincularse de la marca Podemos para poder aglutinar al votante de izquierdas al que no llega el PSOE. "Por eso mismo, Díaz tampoco se subió al escenario para hablar durante la celebración del centenario del Partido Comunista, y prefirió hacerlo desde su asiento junto a los líderes sindicales". explican. En Podemos se comenta que estas "maniobras" de Díaz "molestan" a algunos líderes del partido. "Los dirigentes no se fían. Les causa malestar que vaya tan por libre", aseguran.

La convocatoria que más inquieta a Ada Colau

El 21 de octubre tendrá lugar el primer acto de Barcelona es imparable, una plataforma que engloba 80 entidades ciudadanas. Se trata de una concentración en la que se reclamará que "Barcelona deje de ser la ciudad del no y evite perder más oportunidades de progreso económico". Sin citarlo en ningún motivo, resulta evidente que este movimiento surge como protesta ante las políticas del actual Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, fuentes del Consistorio comentan que la convocatoria inquieta y mucho en el equipo de la alcaldesa Ada Colau. "No se trata de una protesta ciudadana, sino de un movimiento organizado con muchas asociaciones empresariales por detrás", argumentan en el Gobierno municipal barcelonés.

Alerta ante el auge de los cigarrillos ilegales

La Guardia Civil ha detectado un importante incremento en la distribución de cigarrillos ilegales. Por lo que se dice en la Benemérita detrás de dicho delito están grupos organizados que cuentan con fábricas clandestinas donde se elabora este producto. Las mismas fuentes añaden que las comentadas plantas están cada vez mejor protegidas para evitar la acción policial, lo que dificulta encontrar a los responsables.