Se habla de malestar del conseller catalán de Sanidad, de falta de camioneros y de Girauta y el PP

El malestar del conseller catalán de Sanidad

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, acapara los rumores que circulan por la Generalitat desde hace unos días. Cuentan que está incómodo en el cargo hasta el punto de que ya no se descarta que pueda "forzar su dimisión" en cualquier momento. Por lo visto, el malestar arranca tras la llegada a la Consejería el pasado mes de junio de Meritxell Budó como secretaria de Atención Sanitaria. Dicen que nada más aterrizar, la exconsejera de Presidencia colocó a su equipo de confianza. De hecho, impuso como secretaria general de la institución a su antigua número dos en Presidencia, Meritxell Masó. "Ese nombramiento ha sido la gota que la colmado el vaso de la paciencia de Argimon", dicen en Salud. Las mismas fuentes añaden que el conseller trató de buscar la ayuda de la presidenta del Parlament, Laura Borrás, que siempre ha sido su gran apoyo en Junts y en la Generalitat. "No ha sido suficiente. Budó y su equipo se han impuesto en esta guerra y ahora Argimon está al frente de un departamento rodeado de personas en las que no confía", explican en la Consejería. Por lo que se dice, dicha guerra no es el único problema de Argimon. Cuentan que también está descontento por la nula planificación y el escaso presupuesto que Salud presenta tras años de recortes. "Pocos prevén que aguante mucho más tiempo", añaden en la Consejería.

La falta de camioneros amenaza a España

El Brexit y la escasez de camioneros son las causas que han llevado a Reino Unido a sufrir problemas de abastecimiento en las últimas semanas. El problema es tan grave que el Gobierno británico no ha dudado en recurrir a los militares para que conduzcan los camiones. Pues bien, fuentes del sector del transporte cuentan que esta delicada situación también podría tener su réplica en nuestro país. "España necesita 15.000 camioneros en el medio plazo. Si no se alcanza esa cifra, podemos sufrir los mismos problemas de escasez de suministros que ahora tiene Reino Unido", aseguran en el sector.

¿Fichará Girauta por el Partido Popular?

En Génova ya se habla de la posibilidad de que la formación realice otro gran fichaje proveniente de Ciudadanos. Se trata del diputado Juan Carlos Girauta con el que, dicen, ya está habiendo conversaciones al más alto nivel. Los rumores apuntan a que la cúpula popular trabaja en su llegada, convencida de que es "un político que conserva un notable tirón entre el electorado", según fuentes cercanas a ambas partes.