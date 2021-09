Se habla de enfado de los profesores con Castells y de las dudas de Moncloa con su plan eléctrico

Enfado de los profesores catalanes con Castells

Al contrario de lo que ocurre en colegios e institutos, donde las lecciones se imparten principalmente en catalán, en las universidades los profesores tienen aún libertad para enseñar en castellano. Ahora, el plan de la Generalitat de Cataluña de llevar la inmersión lingüística a la educación superior pone en entredicho dicha libertad. Máxime tras conocerse que las facultades tendrán que remitir informes semestrales a la Consejería de Universidades en los que se detallara en qué lengua se han impartido las clases. "Con esos datos, el Govern podrá presionar a aquellos profesores que se expresen en castellano", aseguran en el ámbito universitario. Como era previsible, el colectivo de docentes está molesto por lo que consideran "una clara intromisión". Pero su enfado no se limita a la Generalitat. Por lo que se comenta también alcanza al Ministerio de este ramo y, especialmente, a su titular Manual Castells. "El ministro no ha expresado la más mínima protesta por estos planes del Govern. Estamos totalmente desamparados", según protestan los profesores catalanes.

¿Duda ya Moncloa de su plan de choque eléctrico?

Las compañías eléctricas no tardaron en advertir que acudirán a los tribunales para recurrir el real decreto del Gobierno que confisca parte de los beneficios del sector energético, para paliar el alza de la factura de luz. Es ya sabido que en Moncloa están convencidos de que estas empresas "no van de farol" y cumplirán su amenaza. Pero, además, fuentes cercanas al Ejecutivo añaden que ya se ha escuchado a varios altos cargos del Ejecutivo comentar que están abocados a "perder esa batalla". "Los jueces darán la razón a las empresas", llegó a aseverar, convencido, uno de ellos. A pesar de todo, las fuentes aseguran que el equipo más cercano del presidente Pedro Sánchez no se plantea en ningún momento retirar la medida al considerar que "con toda seguridad contribuirá a poner freno a los altos precios de la electricidad".

Los "ex" de Ciudadanos copan el congreso del PP

La Convención del PP del próximo fin de semana será el primer acto a nivel nacional de partido en el que estarán presentes exdirigentes de Ciudadanos. En Génova aseguran que "el desembarco de antiguos miembros del partido naranja será importante" Además, añaden que en la filas populares existe una gran expectación por saber qué podrá aportar "el nuevo ejército de fichajes", que estará encabezado, con especial relevancia, por Lorena Roldán y Fran Hervías.