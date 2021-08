El desafío del movimiento anti-vacunas en Occidente

La vacunación es la mejor protección contra el Covid-19, y las pruebas de ello son abrumadoras. Aunque la protección contra la infección o la transmisión no está garantizada -especialmente con la variante Delta en auge-, vacunarse reduce sustancialmente el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por el coronavirus. Por lo tanto, la vacunación generalizada es la clave para que los gobiernos responsables puedan relajar las restricciones de salud pública, permitiendo así que continúe la recuperación económica. Pero esto parece cada vez más inalcanzable.

Los investigadores estiman que el 70%-85% de la población debe estar vacunada (o ser inmune al Covid-19) para acabar con la pandemia. Sin embargo, incluso en Israel, que estaba a la cabeza del mundo en su campaña de vacunación a principios de 2021, la proporción de la población que se ha vacunado se ha estancado en poco más del 60%. En Estados Unidos, solo la mitad de la población está protegida, y las tasas de vacunación se han desplomado de 3,2 millones de dosis diarias en abril a menos de 700.000 dosis diarias a principios de agosto.

El caso de EEUU es especialmente interesante, porque la media del país oculta grandes diferencias entre grupos socioeconómicos y entre Estados. Mientras que más del 63% de los habitantes de Massachusetts y Maine están totalmente vacunados, sólo el 34% de los habitantes de Mississippi y Alabama lo están. Entre ciudades y condados, las disparidades son aún mayores.

Esto es menos un problema de acceso que de aceptación. Se ha observado ampliamente que, al menos en los Estados Unidos, la disposición a vacunarse está correlacionada con la afiliación política. Las encuestas muestran que solo alrededor del 54% de los adultos republicanos se han vacunado, frente al 86% de los demócratas. En los condados que votaron a Donald Trump, un republicano, en las elecciones presidenciales de 2020, las tasas de vacunación son más de diez puntos porcentuales más bajas que en los condados que votaron a Joe Biden, un demócrata.

Pero aunque el vínculo estadístico entre la afiliación política y la indecisión sobre las vacunas es fuerte, la correlación no es igual a la causalidad. Además, el sentimiento antivacunas no es nada nuevo: el movimiento NoVax existía mucho antes de la pandemia de Covid-19. La cuestión, por tanto, es si la gente rechaza la vacuna simplemente por sus creencias políticas, o si esas creencias políticas y su postura ante la vacuna reflejan otros factores más profundos.

Una mirada a las actitudes más amplias de la gente hacia la ciencia y la confianza en el establishment (científico y de otro tipo) podría ayudarnos a encontrar la respuesta. Un indicador útil es la aceptación de la evolución. Las encuestas han revelado repetidamente que una minoría sustancial de estadounidenses rechaza el consenso científico de que los seres humanos son el producto de un largo proceso de selección natural.

La creencia en la evolución está fuertemente vinculada a la aceptación de la vacunación. De hecho, el mejor indicador de la aceptación de las vacunas en cada estado de EEUU es el porcentaje de la población que cree que la raza humana siempre ha existido.

Curiosamente, las creencias religiosas no parecen ser decisivas en este caso. La relación entre el consumo de vacunas y la prevalencia de la creencia de que la intervención divina dirigió la evolución es bastante débil. Además, el partidismo político, medido por los patrones de voto en las elecciones presidenciales de 2020, pierde su poder predictivo sobre la aceptación de las vacunas después de tener en cuenta la creencia en la evolución.

La implicación es que las actitudes hacia la vacunación no están arraigadas en la lealtad partidista, sino en una desconfianza latente en la ciencia. Esto puede reflejar el funcionamiento de la democracia en general. Como sostienen Christopher H. Achen y Larry M. Bartels en su libro de 2017, Democracy for realists: why elections do not produce responsive Government, no es que los partidos políticos presenten sus programas y los votantes racionales elijan a cuál apoyar, sino que los partidos representan grupos de identidad existentes.

En Estados Unidos, el Partido Republicano se ha posicionado de forma que capta al segmento de estadounidenses que no acepta la ciencia si sus resultados chocan con su visión del mundo. Este tipo de personas no creen en la evolución (aproximadamente una cuarta parte de la población, de media) y tienden a rechazar las vacunas del Covid-19. Pero el Partido Republicano no es necesariamente responsable de esas posturas. Así que, en contra de la reciente afirmación de Jeffrey Frankel, no se puede decir que los republicanos de Estados Unidos estén "matando a sus votantes".

En cierto sentido, esto es una mala noticia. Si la decisión de la gente de no vacunarse se basa en creencias fundamentales, será mucho más difícil de cambiar que si se basara en el partidismo político o en preocupaciones sanitarias. Difundir más información objetiva -más estudios, más estadísticas- no cambiará las cosas. Después de todo, la evolución se ha enseñado en las escuelas durante generaciones.

Los incentivos económicos, como los sorteos, podrían convencer a algunos de los escépticos. Pero es probable que siga existiendo una comunidad importante de antivacunas acérrimos, y no solo en Estados Unidos.

La vacunación obligatoria en otros lugares, como en Francia, también se enfrenta a una fuerte resistencia. A medida que la variante Delta alimenta nuevos brotes de Covid-19, a los Gobiernos de los países con un fuerte movimiento antivacunas les quedan pocas opciones buenas.

Entidades Daniel Gros Director del Centro de Estudios de Política Europea Director del Centro de Estudios de Política Europea