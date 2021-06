Se habla de división en el PSOE por el SMI, de Feijóo en Madrid y de la herencia de Mateo en RTVE

La subida del Salario Mínimo divide al PSOE

A pesar del contundente informe del Banco de España, donde se desvela que la subida del SMI de 2019 restó casi 180.000 empleos, la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue trabajando en un nuevo incremento para este mismo año. Cuentan que el PSOE está "totalmente dividido" ante esta iniciativa. Existe un gran número de voces entre los socialistas que son contrarias "a seguir el juego de la vicepresidenta en este asunto", ya que, dicen, "solo busca el beneficio electoral para Podemos". A este grupo se ha unido también el ala más moderada del PSOE, que prefiere no añadir rigidez al mercado laboral y que teme otro informe demoledor del Banco de España poco antes de las generales de dentro de dos años. "No se puede consentir que por tener unos pocos empleos algo mejor pagados se impida el acceso al mercado laboral a otros muchos ", dicen en Ferraz. No obstante y frente a esta corriente "más liberal" de parte del socialismo existen otras figuras en el PSOE que creen que el partido no puede ponerse de perfil en un tema tan "social" como el SMI y deben apoyar una nueva subida, aunque para ello haya que "aguantar que Díaz se apunte el tanto". A la vista está que la división en el PSOE es un hecho, lo que según dicen lleva a la propia vicepresidenta del Gobierno a tener dudas al respecto de si "podrá sacar adelante una de sus medidas estrella".

La costosa herencia de Mateo en RTVE

RTVE cerró el ejercicio de 2018 con un beneficio de 2 millones. Pero en los dos años siguientes la corporación ha presentado unas pérdidas conjuntas de 60 millones. Estos ejercicios son los únicos en los que Rosa María Mateo ha estado al frente de RTVE (llegó en agosto de 2018), lo que deja claro que, al desplome en audiencia del grupo en este tiempo, se ha unido un importante agujero económico. "Su gestión ha sido mejorable en todos los frentes", dicen en RTVE. Buena prueba de ello está en el incremento de personal en casi 300 personas entre 2019 y 2020, que solo ha servido para incrementar los costes laborales, ya que no bastó para detener la sangría de audiencia.

Feijóo disfruta de la hostelería madrileña

Alberto Núñez Feijóo ha sido visto esta semana disfrutando de la hostelería madrileña. Cuentan que los viajes del presidente gallego a Madrid son habituales. De ahí que no sea la primera vez que se le encuentra en un restaurante de la capital. Eso sí, dicen que "es significativo" que en ninguna de sus visitas se le vea acompañado de altos cargos de Génova.