Se habla del ministro Echenique, del sesgado sondeo de TV3, y de Ayuso y el PP de Madrid

¿Será Echenique ministro de Universidades?

En el PSOE aseguran que los Ministerios comandados por Podemos "no se tocarán" en la próxima remodelación del Gobierno que Pedro Sánchez prepara. "Aunque no esté contento con algunos ministros morados, los necesita para agotar la legislatura", indican fuentes socialistas. Pero eso no quiere decir que la Ejecutiva de Podemos desaproveche la circunstancia para llevar a cabo algún relevo. "Hace tiempo que Manuel Castells está en todas las quinielas para abandonar el Gobierno", aseguran en Podemos. Las mismas fuentes añaden que la persona mejor situada para hacerse con la cartera de Universidades, una vez Castells esté fuera, es Pablo Echenique. "Él también lleva tiempo queriendo formar parte del Gobierno", indican en Podemos. Por lo que se comenta el hecho de que el actual portavoz de la formación en el Congreso haya contratado una empresa para borrar sus mensajes más ofensivos, en toda red social es otro síntoma de su interés por postularse como sustituto de Castells. "Es curioso que desde hace meses, Echenique esté huyendo de la polémica que tanto le agradaba", indican en ambientes políticos.

Sesgado sondeo de TV3 sobre la Selectividad

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una orden que obligaba a la Generalitat de Cataluña a permitir que los alumnos pudieran elegir el idioma para hacer la Selectividad. Como era de esperar, la Consejería de Universidades del Govern rechaza la medida lo que ha generado una polémica que esta semana ha sido tratada en el canal de noticias 324, de TV3, a través de un sondeo. En dicha encuesta se ha preguntado a los alumnos que se enfrentaban al examen de acceso en qué idioma preferían hacer la selectividad (catalán, castellano y aranés). Curiosamente todos ellos aseguraron que en catalán. Ni qué decir tiene que la "sesgada" encuesta de la cadena de TV3 ha sido muy comentada en círculos políticos. Máxime tras otro similar realizado por TVE en el que sí que aparecían voces de alumnos que pedían los exámenes en castellano.

Ayuso, más cerca de presidir el PP de Madrid

Se comenta que el actual presidente del PP de Madrid, Pio García-Escudero, seguirá ocupando un puesto relevante en la nueva Ejecutiva que el partido está formando en este momento. En Génova aseguran que es Isabel Díaz Ayuso la que quiere seguir contando con el veterano político, lo que ha sido visto por algunos como un "fichaje" que acerca aún más a la propia Ayuso a la Presidencia del PP madrileño.