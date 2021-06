Se habla de sustitutos de Laya, de cambios en RTVE y de nueva etapa en Podemos

¿Moncloa busca un perfil económico en Exteriores?

Cuentan en Moncloa que cuando se nombró a Arancha González Laya como ministra de Exteriores, el objetivo era dar continuidad a la labor de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas de su predecesor Josep Borrell. A los hechos basta remitirse para comprobar que Laya ha introducido otras prioridades en el Ministerio y ha dado especial relevancia al activismo político. Tanto es así que lo primero que hizo fue dar ayudas para defender los derechos LGTBI en Haiti. Se comenta que "ese activismo del que Laya ha hecho gala ha cansado en Moncloa". Máxime tras su empeño por acoger al líder del Polisario, Brahim Ghali, a sabiendas de que iba a generar un conflicto diplomático con Marruecos. "En Moncloa son conscientes de que se han equivocado con Laya y quieren otro titular de Exteriores con un perfil más económico y empresarial", aseguran fuentes cercanas al Ejecutivo. Por lo que se comenta Pedro Sánchez pretende hacer este relevo tras el verano. Tarde según parte del Ejecutivo, que estima que "la situación creada es ya muy difícil y debería solucionarse pronto".

El cambio que se avecina en las mañanas de RTVE

Desde su estreno, la audiencia no ha acompañado al programa La Hora de la 1 presentado por Mónica López. La clara desventaja frente a los magazines liderados por Susanna Griso (Atresmedia) y Ana Rosa Quintana (Mediaset) es lo que ha llevado al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, a preparar cambios para las mañanas de la televisión pública. Se comenta que uno de esos cambios es "el relevo inminente de López y el lanzamiento de un nuevo matinal que sustituya a La Hora de la 1", comentan en TVE. Las mismas fuentes añaden también que la baja audiencia no es la única razón para prescindir de este espacio. "A la nueva dirección no le han gustado tampoco las polémicas que el programa ha generado por sus supuestos errores al informar de la Casa Real y de la Infanta Leonor, a lo que hay que sumar la denuncia de Vox por la reciente entrevista de López a Rocío Monasterio", aseguran.

Las bases de Podemos pasan página con Iglesias

En su documento de presentación como candidata a la secretaría general de Podemos, Ione Belarra anima a "dejar atrás la fase protagonizada por la personalidad de Pablo Iglesias". Cuentan que el mensaje de abrir una nueva etapa en el partido, alejada del cesarismo de Iglesias ha gustado a la militancia morada. "Su personalismo ha cansado a muchos", dicen en Podemos.