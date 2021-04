Se habla de lucha entre ERC y Junts por la Consejería de Salud, del calendario de Sánchez y de Rivera

La lucha de ERC y Junts por la Consejería de Salud

Cerca de dos meses después de que se celebraran las elecciones en Cataluña, aún es imposible saber si los partidos independentistas serán capaces de ponerse de acuerdo para formar el próximo Govern. El enfrentamiento actual que mantienen ERC y Junts per Catalunya pudo comprobarse en las dos sesiones de investidura de Pere Aragonès, que fueron frustradas por la formación de Carles Puigdemont. Se rumorea que la Consejería de Salut, que ahora lidera Alba Vergès, es una de las causas que impiden el pacto de los indepes. Por lo que se comenta, ambas formaciones ambicionan dirigir este departamento de la Generalitat. "Ninguna quiere ceder en este sentido", aseguran fuentes independentistas. Pero, ¿por qué ERC y Junts quieren Salut? Según se rumorea, lo que en realidad ambicionan ambos partidos es el control del Institut Català de Salut. Primero porque el director de esta entidad pública tiene un sueldo similar al de la propia Vergès, lo que convierte el puesto en ideal para "pagar favores". Con todo, lo más importante es que este organismo presenta una gran libertad para gestionar uno de los presupuestos más altos que manejan los organismos adscritos a la Generalitat. "El Institut es el que decide todos los aspectos sobre las compras de material sanitario para los hospitales y los centros de salud de Cataluña", añaden desde la Generalitat.

Las CCAA, molestas con el calendario de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez anunció el martes su intención de que el 70% de la población esté vacunada para finales de agosto. Pues bien, este anuncio no ha sido bien recibido por prácticamente ninguna de las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el PSOE. Andalucía ya ha dicho que la previsión de Sánchez supone dar por perdida la temporada de verano, con el impacto que eso supone para las empresas y el empleo. Dicen que esa opinión es la que impera en todas las regiones. De hecho, se comenta que algún líder regional ya ha pedido a Sánchez que se haga un esfuerzo para acelerar el calendario. "Si están las dosis, no sé por qué no se puede vacunar al 70% de la población a finales de junio, que era la previsión anterior", dicen desde un gobierno regional.

¿Cuál es la aspiración de Albert Rivera?

Los que le conocen cuentan que Albert Rivera quiere regresar a la política a medio plazo. Es más, se rumorea que su objetivo es integrarse en el PP de Pablo Casado y lograr un alto cargo en alguna Administración que los populares controlen.