Se habla del nuevo cargo de Fernando Simón, de la no marcha de Iglesias del Gobierno y de Junts y ERC

El nuevo cargo que se baraja para Simón

Existen rumores que apuntan a que el Ministerio de Sanidad lleva meses trabajando en la creación de un organismo encargado de coordinar el sistema público a nivel estatal. Aunque se desconocen detalles sobre sus competencias exactas, ya circulan quinielas con los favoritos para dirigir el conocido en el Ministerio como futuro Centro Estatal de Salud Pública. Cuentan que el preferido por Pedro Sánchez es Fernando Simón. Por lo que se comenta, el presidente del Gobierno está satisfecho con la gestión de la pandemia realizada por el ahora director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. "En Moncloa se considera que es la persona idónea", según se rumorea. Con todo, las mismas fuentes añaden que los comentarios que llevan a Simón a dirigir el futuro Centro Estatal generan cierta polémica en el propio Ministerio y en altas esferas del ámbito sanitario conocedoras del proyecto. "Muchos piensan que un cargo de esta importancia nunca debería otorgarse con un dedazo, sino cubrirse mediante una convocatoria pública", dicen en Sanidad. Se dice incluso que las primeras protestas ya han llegado a Moncloa pero que, a pesar de ello, pocos piensan que la elección del director del futuro organismo se realice por medio de un concurso.

Iglesias se aferra a la negociación con Sánchez

Desde hace una semana, Pablo Iglesias ya no es parte del Gobierno de coalición. Pero existen rumores que apuntan a que el exvicepresidente del Gobierno no "se ha ido del todo del Ejecutivo", a pesar de que su puesto en el Consejo de Ministros lo ocupe ahora Yolanda Díaz. Tanto es así que en Podemos están cada vez más seguros de que Iglesias no renunciará a la Secretaria General de la formación. "Con ello logrará mantenerse como el interlocutor que Sánchez necesitará para sacar adelante algunas de sus medidas estrella, como la Ley de la Vivienda o la anulación de la reforma laboral", dicen en Podemos. Cuentan que en el Gobierno son conscientes del papel que aún quiere tener Iglesias en la legislatura, "lo que genera incertidumbre", añaden.

El 'marcaje' que Junts quiere hacer a Aragonès

Uno de los objetivos de Junts es difuminar el liderazgo de Pere Aragonès en el futuro Govern si llega a formarse. Con esa idea, se habla de que Carles Puigdemont ha dado orden de situar junto al president a dos figuras que controlen todas sus decisiones. "Una es la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la otra será Elsa Artadi", dicen enJunts.