Se habla de la última baza de Iglesias con los alquileres, de aplausos a Ayuso y de Sánchez y Díaz

¿Última baza de Iglesias para topar los alquileres?

El pasado lunes, y solo 24 horas antes de que Pablo Iglesias abandonará el Gobierno, el ya candidato por Podemos a la Comunidad de Madrid se reunió de nuevo con José Luis Ábalos. Como en anteriores citas, el objetivo era lograr que el ministro de Transportes aceptara la regulación del precio de los alquileres, lo que finalmente no sucedió. La negativa del PSOE a topar los arrendamientos supone un duro fracaso para Iglesias, que deja el Ejecutivo sin cumplir una de sus grandes promesas. Pero, lejos de lo que se pueda pensar, Iglesias no ha abandonado aún su idea de intervenir este mercado. De hecho, los que le conocen aseguran que tiene una bala en la recámara. Se trata de la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. Según se rumorea, el propio Iglesias "ordenó" a su entonces mano derecha, justo antes de dejar el Gobierno , "que siga presionando aún todo lo que pueda para conseguir alguna cesión de Ábalos en el tema de los alquileres". No obstante, y a pesar del empeño que pueda poner Belarra en su misión, nada indica que el PSOE vaya a ceder un ápice. Al menos eso es lo que se indica desde el entorno de Ábalos, quien sigue contando con plenos apoyos para hacer frente a Podemos.

El paseo con aplausos de Díaz Ayuso en Madrid

La política favorable de Isabel Díaz Ayuso con la hostelería es uno de los pilares sobre los que ya gira la campaña electoral de las elecciones madrileñas. Nadie duda de que los partidos de izquierdas atacarán a la presidenta madrileña por ello. Sin duda habrá que esperar al 4-M para ver si esos ataques logran evitar la mayoría absoluta que algunas encuestas ya dan al PP. Pero, de momento, lo que Ayuso puede tener claro es que se ha ganado el apoyo del sector de bares y restaurantes y el de sus clientes. Así lo pudo constatar ella misma en un paseo que el pasado sábado efectuó por el céntrico barrio de Chamberí (donde reside). Según varios testigos, recibió continuos aplausos y gritos de ánimo por parte de los dueños de los locales y de los consumidores que llenaban las terrazas. "Ya tiene un gran apoyo asegurado", se oyó decir a varios testigos de la escena.

Fin de la tregua entre Pedro Sánchez y Susana Díaz

El cese de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, supone la vuelta de las hostilidades entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Al menos así se lo ha tomado la líder del PSOE en la autonomía, que ya ha comunicado a su entorno que "tiene fuerzas de sobra para seguir luchando".