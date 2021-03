Se habla de Iglesias y el tope a los alquileres, de ninguneo de Hacienda y de funerarias

La lucha por topar los alquileres llega a Madrid

En el entorno de Pablo Iglesias comentan que las presiones que ejerce el aún vicepresidente segundo del Gobierno sobre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos para imponer topes a los precios de los alquileres no dan resultado. Es más, aseguran que Iglesias se teme que Ábalos no dé su brazo a torcer en este sentido, a pesar de la insistencia a la que se ha visto sometido por parte de Podemos. Ante este presumible fracaso, se rumorea que el también candidato morado en las elecciones del 4 de mayo quiere llevar esta batalla por topar los alquileres hasta la campaña electoral por Madrid. Con esta idea, en su entorno se habla de que Iglesias incluirá en su programa electoral medidas para el mercado del alquiler de marcado carácter intervencionista. "Se introducirá en el programa la elaboración de un registro de casas vacías, como el que ya existe en otras seis comunidades autónomas", aseguran desde Unidas Podemos. Las mismas fuentes también aseguran que la incorporación de la activista antidesahucios Alejandra Jacinto en la lista electoral de Iglesias para el 4-M va en esa misma línea, orientada a hacer bandera del intervencionismo en el mercado inmobiliario.

El ninguneo de Hacienda a los ayuntamientos

Diez alcaldes de grandes poblaciones españolas, y de distinto signo político, han firmado una carta exigiendo una reunión urgente con la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Demandan un fondo de reconstrucción local de 4.000 millones y no quedarse fuera del reparto de la ayuda europea. Según dicen, Hacienda prometió un fondo Covid de 3.000 millones para los ayuntamientos. Sin embargo, "el Ministerio no ha cumplido su palabra, lo cual no nos extraña porque acostumbra a ningunear a los municipios", dicen desde un consistorio reflejando el sentir general de estas corporaciones con Hacienda. "Montero siempre ha desoído nuestras peticiones. No pensamos que ahora vayan a cambiar las cosas", aseguran en un Ayuntamiento que, como el resto, está a la espera de una respuesta oficial".

La desprotección de las funerarias ante el Covid

Sanidad establece que los empleados de servicios funerarios deben ser inmunizados en la fase actual de la campaña de vacunación. Pero desde el sector se quejan de estar absolutamente desprotegidos ante el Covid, porque "ninguna autonomía, salvo Cataluña, está cumpliendo la directriz del Ministerio" y no los han incluido en su calendario.