Se habla de reembolsos de aerolíneas, de la Operación Kamala en Madrid y de hoteles cerrados

Aerolíneas: el problema de los reembolsos crece

Un año después del inicio de la pandemia del Covid, las aerolíneas aún tienen pendiente el 60% de las 700.000 reclamaciones que, según Consumo, han recibido relacionadas con los reembolsos de billetes por cancelaciones de vuelos. Es ya sabido que el plazo legal con el que cuentan las aerolíneas para efectuar este tipo de devoluciones es de solo siete días. Por si fuera poco, este problema se va a complicar de modo inminente, ya que están a punto de caducar miles de bonos que se ofrecieron a los pasajeros, hace un año, a cambio de no devolverles el dinero. "Esas personas no han podido hacer uso de esos bonos, ni tienen siquiera expectativas de cuándo podrán hacerlo", dicen desde el sector. Las mismas fuentes añaden que firmas como la irlandesa Ryanair no tienen plan alguno con el que responder al aluvión de vales caducados que se avecina. La aerolínea pilotada por Michael O'Leary , y otras semejantes, "van a acabar inmersas en multitud de conflictos judiciales", aseguran esas mismas fuentes.

La difícil Operación Kamala en Madrid

El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, presentó ayer martes a Hana Jalloul como su número dos para las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Se sabe que Moncloa buscaba una segunda candidata de peso y carismática para contrarrestar al "serio y formal" Gabilondo. Quizá por ello, en el PSOE ya se comenta que, con la elección de la actual secretaria de Estado de Migración, Pedro Sánchez e Iván Redondo han querido crear un tándem como el que forman la vehemente vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el más sosegado Joe Biden. Pues bien, se comenta que la elección de Jalloul como segunda de Gabilondo ya provoca dudas entre los socialistas madrileños, debido a que es muy desconocida para los ciudadanos. "Lo normal es que ella sea la cabeza de lista en un par de años. Pero a muchos en el partido les parece que es un nombramiento demasiado arriesgado", indican fuentes socialistas.

Los hoteles, cerrados para Semana Santa

Las restricciones que Sanidad ha impuesto para los próximos festivos, que limitan la movilidad entre comunidades autónomas, ha echado por tierra las esperanzas de los hoteles de salvar en parte la Semana Santa. Tanto es así que, según dicen en el sector, muchos establecimientos permanecerán cerrados. "Abrir las puertas supone incurrir en unos gastos superiores a mantener el complejo cerrado", asegura un empresario.