Se habla de los honores de Pujol en Liceo, de Yolanda Díaz y de las rebajas

El total descrédito en el que ha caído Jordi Pujol, y toda su familia, parece que no tiene ningún efecto entre los máximos responsables del Liceo de Barcelona. Según se comenta, el mes pasado Pujol acudió a una de las representaciones de La Traviata en el prestigioso teatro. Dicen que en la puerta le esperaron los más destacados miembros del Patronato del Liceo y que, incluso, acompañaron a Pujol a sus asientos. Lo agasajaron así poniendo en marcha un protocolo que debería reservarse únicamente para las autoridades. Además, dicen que no dudaron en ceder a Pujol las localidades situadas en el palco de uso exclusivo de la Generalitat. Se comenta que las libertades que se tomaron los responsables del Liceo, a la hora de rendir pleitesía al exmolt honorable, han sentado mal incluso en el Gobierno central. "Es comprensible ese malestar. El Patronato no solo representa a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona. También está presente el Ministerio de Cultura, una institución en la que no habrá hecho gracia este homenaje a Pujol", comentan en círculos políticos catalanes.

El perfil más combativo que Yolanda Díaz busca

Dicen que en Moncloa causaron revuelo las declaraciones de esta semana de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que instaba a su compañero de Gabinete, Salvador Illa, a que deje ya su puesto en Sanidad y se centre en la campaña electoral catalana. "Llama la atención", comentan, "que Díaz haga suya la posición de PP, Ciudadanos e incluso Vox", que también demandan un relevo inmediato en Sanidad. Sin embargo, en Moncloa, también creen que la ministra protagonizará más "salidas de tono" (así lo califican) de este tipo en las próximas semanas. Al parecer, la titular de Trabajo cree ahora que en Podemos está mal visto el rol conciliador que ha ejercicio, en contraste con Pablo Iglesias, entre las facciones de su partido y del PSOE en el Gobierno. "Buscará ser más combativa en todos los frentes, incluida la posible subida del Salario Mínimo en 2021 que aún está en el aire, para ganar puntos en Podemos", según comentan.

El comercio ya da por perdidas las rebajas

Los cierres de centros comerciales empiezan esta semana en algunas autonomías y todo apunta a que la tercera ola del Covid obligará a extenderlo a los demás territorios. En el sector cunde así el desánimo ante unas restricciones que llegan en plena temporada de rebajas. "Va a ser la puntilla para nuestra actividad", según se lamentan ya en sus patronales.