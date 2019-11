Se habla de las tasas de Trump, del "Clan Sanlucar" de Ciudadanos y de los CDR

Último recurso para paliar las tasas de Trump

El impacto de los aranceles de EEUU a diversos productos alimentarios españoles ya es manifiesto. Tanto es así que el sector del aceite ya habla de que dejará de exportar 150.000 toneladas por las tasas. Lo mismo ocurre con el queso y el vino, donde también se ha alzado la voz contra el proteccionismo de Donald Trump ,al tiempo que exigen al Gobierno que actúe. Por lo que se comenta en el Ministerio de Agricultura, dicha petición no ha caído en saco roto. Al menos eso es lo que se deduce de las conversaciones "discretas" que el Ejecutivo está teniendo ahora con EEUU, en las que se negocia una merma del impacto de las tasas. Por lo que se comenta, el Gobierno español no está utilizando la misma estrategia que Italia y Grecia usaron durante el verano para tratar de convencer a la Administración Trump. Esos países limitaron los aranceles a cambio de más gasto en Defensa y el uso de sus bases militares por parte de EEUU. El Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, no está dispuesto a incrementar la partida en Defensa. Pero, por lo que se comenta, se está utilizando la tasa Google como moneda de cambio. "Se podría dejar morir un impuesto que castiga a las tecnológicas americanas, a cambio de que se palíe el impacto de los aranceles", dicen desde el Ejecutivo.

¿Quiénes forman el 'Clan Sanlúcar' en Ciudadanos?

La marcha de Albert Rivera de Ciudadanos ha hecho que el partido se recomponga alrededor de Inés Arrimadas, que ya actúa como líder de la formación naranja, aunque el proceso de elección interno no será hasta marzo. Pues bien, cuentan que Arrimadas se está rodeando de gente de su confianza, a la que se la empieza a conocer con el nombre del Clan Sanlúcar.

Arrimadas y Marín comandan un grupo que aspira a lograr el futuro liderazgo de Ciudadanos

Dicho grupo lo lideran la propia Arrimadas y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ambos gaditanos. Por lo que se comenta, acostumbran a reunirse en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, de ahí el nombre. Encuentros a los que también asiste otro de los miembros destacados del grupo: el portavoz de Cs en Andalucía, el también gaditano Sergio Romero.

'El clásico' del fútbol: objetivo de los CDR

El partido entre el Real Madrid y el Barcelona que se celebrará el 18 de diciembre es el próximo evento que los radicales catalanes pretenden boicotear. Para conseguirlo, intentarán reclutar a miembros de los grupos antisistema que, sin duda, estarán presentes durante la Cumbre del Clima, que se celebra en Madrid a partir del 2 de diciembre.