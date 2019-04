PSOE y Podemos garantizan las pensiones con el IPC y PP y Cs urgen crear más empleo

Madrid, 15 abr (EFE).- Los responsables de los programas económicos del PSOE y de Unidas Podemos, Daniel Fuentes y Nacho Álvarez, han garantizado que revalorizarán las pensiones de acuerdo con el IPC, mientras los dirigentes económicos del PP y Ciudadanos, Daniel Lacalle y Toni Roldán, han urgido más creación de empleo.

Durante el primer debate económico organizado por la Agencia EFE, los cuatro partidos con representación parlamentaria han asegurado que las pensiones deben crecer con el poder adquisitivo pero han discrepado en torno a si debe ser con el IPC (IPC.MX )o con otro mecanismo.

El responsable de Economía en el Comité de Estrategia del PSOE, Daniel Fuentes, ha dejado claro que cualquier reforma de pensiones no puede ser impuesta ni siquiera con mayoría política y ha afirmado que debe contar también con toda la mayoría social.

"Tiene que ser el Pacto de Toledo el que imponga estos mecanismos que serán paramétricos", ha dicho al tiempo que ha reafirmado el compromiso "irrenunciable" de un gobierno del PSOE de revalorizar las pensiones con "el IPC real".

Fuentes ha incidido en que las pensiones no están en riesgo y ha abogado porque los salarios también sean consecuentes y crezcan, mientras que el responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, ha coincidido en que en la última década ha habido un "desacople" entre el crecimiento de la productividad y el salarial.

Álvarez ha urgido a "reforzar la negociación colectiva, hoy rota, para que crezcan los salarios" y ha añadido que la reforma de las pensiones de 2013 "mató el Pacto de Toledo", en referencia a que no fue consensuada con los agentes sociales.

Ha lamentado la propuesta del PSOE de ampliar el cómputo para calcular la pensión a toda la vida laboral ya que es "un recorte de la pensión" y ha pedido garantizarlas por ley en la Constitución.

Por su parte, el responsable del programa económico del PP, Daniel Lacalle, ha afirmado que las pensiones no pueden crecer si no hay mejores puestos de trabajo y mejores y más grandes empresas y ha negado que al PP no le importen las pensiones.

"El PP ha subido el poder adquisitivo de las pensiones en años donde el IPC ha sido negativo y ha mantenido las pensiones a pesar de estar al borde del rescate", ha recordado Lacalle en referencia al indicador de revalorización del 0,25 % aprobado durante el gobierno popular.

Lacalle ha defendido medidas económicas dirigidas a las familias "con otras de inmigración serias".

Desde Ciudadanos, el Secretario de Programas, Toni Roldán, ha abogado por reformar el mercado laboral, implantar políticas de conciliación y deducciones fiscales a las familias numerosas y monoparentales con hijos y ha incidido en que es esencial "la transparencia" para que los futuros pensionistas sepan lo que van a cobrar.

Ha detallado que su formación propone cuentas personales e individuales en sus pensiones y hacer compatible el salario con la pensión.

Durante el debate se ha producido un intenso rifi-rafe cuando Fuentes ha acusado al PP de poner al frente de las pensiones a un "gestor de fondos" en alusión al currículo de Lacalle a lo que éste le ha replicado que "todo el mundo sabe quién fue el gobierno que congeló las pensiones".