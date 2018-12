El PP urge al Gobierno a subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios antes de acabar 2018

Madrid, 17 dic (EFE).- El PP ha urgido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a subir el 1,6 % las pensiones y el 2,5 % el sueldo de los funcionarios antes de que acabe el año, ya que son medidas "imprescindibles" que contemplan los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y que aún no se han cumplido.

Fuentes del grupo parlamentario del PP han asegurado hoy que inevitablemente las cuentas públicas de 2018 serán prorrogadas a partir del 1 de enero de 2019 y han instado a que el Gobierno "haga los deberes" y apruebe las medidas que fueron pactadas con concertación social y se incluyeron en los presupuestos de este año.

Entre ellas destacan también la puesta en marcha de una Oferta Pública de Empleo (OPE) para reducir la temporalidad por debajo del 8 % así como a asignar 450 millones de euros para la equiparación salarial entre los cuerpos policiales y la Guardia Civil.

También subir las pensiones de viudedad el 7,15 % incrementando la base reguladora del 56 % al 60 % y aumentar las pensiones mínimas el 3 %, y el resto de pensiones el 1,6 %.

En cuanto a la subida del salario de los funcionarios, el PP considera que debería incrementarse el 2,5 % ya que se había fijado un alza del 2,25 % más un incremento variable del 0,25 % si el PIB crece por encima del 2,5 % en 2018, algo que previsiblemente ocurrirá.

Así lo contempla la proposición no de Ley del PP que el Pleno del Congreso debatirá mañana y en la que también se insta a garantizar que no se incrementarán las cotizaciones sociales a ningún trabajador, además de pedir que no se suba ninguna figura tributaria.

"Que tome medidas oportunas de aquí a final de año para que el país no se pare", han señalado las mismas fuentes parlamentarias que dudan de que el Ejecutivo presente en enero en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos de 2019.

De hecho, portavoces económicos del PP creen que Sánchez persigue solo abrir un debate sobre presupuestos y no debatirlo claramente.

Sobre la aprobación de futuros Reales Decretos leyes en torno a las pensiones, al sueldo de los funcionarios o para dotar de recursos necesarios al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (acordado en el presupuesto del gobierno del PP), estas fuentes afirman que están abiertos a discutir un posible apoyo, pero que en ningún caso un "macro decreto" puede sustituir a unos Presupuestos Generales del Estado.

"Sería una chapuza", señalan al tiempo que critican que Sánchez quiera gobernar con unas cuentas prorrogadas, que fueron votadas en contra por los socialistas, y a la vez aprobar reales decretos que supongan "trocear" este presupuesto.

En ningún caso, el PP apoyaría una iniciativa del Gobierno que fuera acompañada de una subida impositiva -aseveran- e insisten en la necesidad de que el Gobierno convoque elecciones generales.

La proposición no de Ley del PP contempla también dotar las partidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y cumplir el objetivo de déficit del 1,3 % del PIB en 2019.