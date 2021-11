López Miras, sobre el "uso partidista" de Sánchez de los fondos europeos: "Se reparten 68 millones a dedo y a los de siempre"

El diario elEconomista ha celebrado este martes 16 de noviembre la Jornada 'Next Generation' Murcia, enmarcada dentro de su ciclo de conferencias sobre los fondos europeos. Tras la bienvenida de Enrique Egea, socio de Deloitte responsable de la oficina de Murcia, el acto ha arrancado con la ponencia institucional de Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia.

El primero de ellos ha comenzado con toda una declaración de intenciones: "El uso de fondos públicos del plan conlleva unas obligaciones de control y cumplimiento que deben ser tenidos en cuenta durante la implementación de los proyectos".

En cuanto al líder murciano del Partido Popular, ha agradecido a Europa los 140.000 millones de euros destinados a España para la recuperación económica. "Ilusión, esperanza, transformación, futuro son las ideas que asoman por nuestra mente en torno a los fondos 'Next Generation', el mayor esfuerzo que ha realizado la Unión Europea desde su nacimiento respecto a los estados miembros, ejemplo de generosidad y celeridad a la hora de afrontar los retos que nos deja el Covid-19", ha señalado en el Hotel Nelva de Murcia, lugar que acoge el acto.

Unos fondos especialmente necesarios tras la crisis sanitaria generada la por la Covid-19 y que, para López Miras ,"deja una estela de tristeza y de amargo sabor a pérdida", pero "también de paralización de la vida y de pulso de la economía". Todo esto lleva a una "lenta puesta en marcha, cuyas consecuencias se están dejando ver en forma de incertidumbre, en irrupciones de las cadenas de valor, en una subida de inflación y en una escasez de materias primas".

En esta crisis, "la mayor que hemos enfrentado en los últimos siglos", el presidente murciano mira hacia las entidades que han sufrido las consecuencias y que centran sus esfuerzos en la recuperación económica: "Miro a grandes empresarios, del sector agrícola, del sector del metal, a grandes economistas y son ustedes los que sufren y están gestionando las consecuencias reales de esta pandemia".

Con la parte de los fondos 'Next Generation' que finalmente se destinen a la Región de Murcia, López Miras pretende "construir una región más digitalizada para que las empresas puedan crecer, puedan expandirse e internacionalizarse más". En definitiva, su objetivo pasa por crear "una región más sostenible y que aporte su grano de arena para la transición energética". Esta transición se encaminará tras "impulsar a las energías renovables y las energías limpias".

El Gobierno Central, un obstáculo

Pese a todo, el murciano encuentra un gran obstáculo, el del Gobierno Central. Según él, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está teniendo en cuenta a las comunidades autónomas para repartir estos fondos de forma equitativa. Tampoco para hacerles formar parte de las decisiones que se tomen: "Es imprescindible y deseable una coordinación que las comunidades autónomas echamos en falta. Haría falta menos incertidumbre y más claridad e información. Reclamamos al Gobierno de Pedro Sánchez la co-gobernanza de la que tanto predica y que tan poco pone en práctica", ha reclamado.

Por tanto, para López Miras "es vital que las comunidades podamos participar en la priorización de los proyectos". Así las cosas, la función que el Gobierno relega a las comunidades es, a su juicio, insuficiente, ya que "hasta hoy nos atribuyen el rol de mero ejecutor y nos hacen responsables de lograr los hitos y objetivos que el Estado ha marcado sin habernos permitido participar en modo alguno en el diseño del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

En este sentido, ha explicado que pese a que diferentes comunidades le han transmitido al Ejecutivo su queja, se han encontrado siempre con el "silencio" como respuesta, lo que podría empujar a la "confrontación territorial" entre regiones: "Hemos trasladado al Gobierno de España nuestra inquietud e inseguridad desde las diferentes regiones. El silencio ha sido casi siempre la respuesta recibida. Una suerte de invitación a la confrontación interterritorial que no estamos dispuestos a seguir".

De esta forma, el presidente no se ha sentido amparado por el Gobierno Central a la hora de tomar decisiones que él considera que también son competencia de las comunidades autónomas: "Nos hemos enterado de las condiciones de Europa después de presionar y después de haber sido cerradas, sin posibilidad de opinar en cuestiones de tanto calado como la reforma laboral o el sostenimiento de las pensiones, que se está haciendo de espaldas a todos ustedes, los empresarios".

Al mismo tiempo, al presidente autonómico no le extraña el comportamiento del Ejecutivo, principalmente teniendo en cuenta que, a su juicio, los socialistas no son capaces de ponerse de acuerdo con sus socios de Gobierno: "Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo los mismos socios del Gobierno. No hay un criterio único de reparto de los fondos europeos en todos los ministerios. En ocasiones hemos tenido que asumir incluso una co-financiación de hasta el 40%. Somos la región de España peor financiada, y esto es un handicap a la hora de asumir estos fondos cofinanciados", ha añadido al respecto.

Por tanto, para el presidente es imprescindible que los fondos se repartan de forma equitativa y no "a dedo" entre comunidades. También que lleguen a las arcas de las regiones en los plazos estipulados: "Nos enfrentamos a los plazos de ejecución, que son breves y que ponen trabas que hacen imposible el éxito. Unos fondos que deben estar comprometidos en 2023, ejecutados en 2026 y de los que todavía no sabemos nada. Mal vamos en esa planificación y ejecución de los fondos europeos. Tradicionalmente, la historia nos precede, somos malos ejecutores de los fondos europeos en España. Y lo que es peor, por la puerta de atrás se reparten 68 millones a dedo, sin criterio y a los de siempre. Confirmando nuestras sospechas sobre la falta de objetividad y equidad a la hora de repartir esos recursos que deben ser justificados, algo que nos preocupa y que va más allá", ha lamentado.

De esta forma, reclama que el Gobierno deje atrás el "uso partidista" que hace de estos fondos. Especialmente por el bien nacional y también por la imagen que, según él, da el Gobierno al exterior: "Se puede estar cediendo a la tentación de hacer un uso partidista de estos fondos. Comportamientos que alimentan el recelo de los de dentro y también de los de fuera. Nuestros socios europeos no se fían del presidente Sánchez, y de su dependencia de independentistas, populistas y nacionalistas, de su política de doble discurso. Un totalitarismo que pone en peligro la ejecución de los fondos en nuestro país".

Así las cosas, López Miras le reclama a Sánchez y a los suyos "claridad, transparencia, objetividad y justicia en el reparto de los fondos a todas las regiones. Tiene que ser un reparto eficiente e independiente".

Los planes de López Miras

A continuación, el político ha explicado lo qué pretende hacer con estos fondos cuando lleguen a Murcia, "si es que llegan": "Hemos enviado a Moncloa tres grandes proyectos para maximizar el poder transformador de los fondos 'Next Generation'. 'Región de Murcia Azul', 'Región de Murcia Verde' y 'Región de Murcia Innovadora'. El primero para la regeneración de las zonas costeras y de manera prioritaria, el mar menor. El segundo proyecto está dirigido a seguir avanzando hacia un sector agrícola-alimentario en un sector más avanzado, sostenible y de precisión. El tercer proyecto para impulsar la innovación y la transformación digital en nuestro tejido productivo".

De esta forma, desde Murcia ha insistido en que "lucharemos para conseguir recursos para estas iniciativas. Seremos ágiles y eficaces en la ejecución de esos fondos cuando lleguen, si es que llegan".

Para la ejecución eficaz de estos fondos tiene diferentes planes para la región. Por un lado, ha "dotado de carácter de urgencia" a las principales necesidades de la comunidad y, por otro, "hemos creado un departamento que coordina la gestión de los fondos en la región" para que "las empresas murcianas interesadas en acceder a los fondos 'Next Generation' tengan nuestro apoyo para presentar proyectos atractivos y ganadores en las distintas convocatorias que se vayan publicando, si es que se publican".

En este sentido, ha aclarado cómo lo van a hacer, centrando sus esfuerzos en cuatro áreas distintas. En primer lugar, "transformarnos en el polo industrial, energético y sostenible de Europa" para que se convierta en "un referente ante las nuevas energías, hidrógeno verde, gas y renovables". Por otro lado, tiene el objetivo de "liderar las tecnologías avanzadas agroalimentarias mediante el uso intensivo de tecnologías disruptivas y de eficiencia hídrica". En tercer lugar, desea "ser referente en logística sostenible" y, por último, destaca que la comunidad se enfrenta al "reto de transformar el modelo turístico regional en un modelo más sostenible, con un mayor impacto económico".

Todos estos "proyectos transformadores" de los que ha hablado estarán especialmente destinados "en dos ámbitos, los vinculados al agua, y los referentes al uso de nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno verde o los combustibles como los sintéticos o los biocombustibles". En esta última arista, "la descarbonización juega un papel esencial". Para él, todos estos proyectos son "vértices que nos darían un impulso definitivo para alcanzar lo más alto del pódium".

Por último, el presidente ha pedido a las empresas que confíen en todos estos objetivos que se marca la región "porque contamos con proveedores tecnológicos, grandes empresas y pymes, centros de I+D+I, universidades..." y "también con el enclave estratégico de Escombreras, cuyas empresas son un referente por su apuesta constante por la innovación y su alto valor tecnológico". Además, ha asegurado que tienen otro as bajo la manga: "Contamos con la plataforma del Valle del Hidrógeno Verde, que va a marcar la hoja de ruta para la impulsión de esta transformación".

Un mensaje de "esperanza" e "ilusión"

Para dar por terminada su intervención, le ha vuelto a tender la mano a las empresas para que confíen en la recuperación económica de la región: "La unión hace la fuerza. Por eso me gustaría animar a las empresas a que se unan a impulsar este tipo de proyectos. Europa nos brinda la posibilidad de salir fortalecidos. Tenemos ante nosotros una oportunidad extraordinaria de transformar la región y está en nuestras manos aprovecharlo. No la vamos a desaprovechar, tenemos el mayor potencial de este país, somos la región que mejor ha aguantado la crisis económica derivada de la pandemia".

Pese a los inconvenientes que López Miras encuentra por parte del Gobierno Central, tiene esperanzas depositadas en que gracias a los recursos de la Región de Murcia, la capacidad de la administración regional y la unión de las empresas, los fondos ayuden al crecimiento económico: "La hoja de ruta marcada y los objetivos prioritarios también. No es fácil, hay muchas incertidumbres, hay poca información, pero, a cambio de eso, tenéis a un gobierno regional inconformista y a un presidente inconformista. Llevamos 40 años siendo maltratados por todas las administraciones centrales, por todas, y no va a seguir así. Tenéis a vuestro lado al Gobierno de la Región de Murcia", ha sentenciado.