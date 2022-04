La profesionalización del deporte, una oportunidad para la mujer

Miguel Merino Rojo Madrid

La industria del deporte ha tenido siempre muy poca presencia femenina y la creciente profesionalización del sector es una oportunidad excelente para cambiar esta tendencia y conseguir una industria inclusiva y diversa. LaLiga Business School, departamento educativo de LaLiga, y la Asociación Española de Mujer, Ejecutivas y Deporte (AEMED) remarcan la importancia de la formación como una de las claves para aumentar el número de alumnas en los programas de educación superior enfocados a la gestión del deporte.

"Para LaLiga es muy importante facilitar la igualdad de oportunidades en los puestos ejecutivos de la industria deportiva. Los datos nos están alertando de que el sector no está sabiendo atraer a las mujeres, ya que estas no están eligiendo formarse para desarrollar su carrera en él. Eso significa que estamos perdiendo oportunidades de poder incorporar talento ejecutivo femenino, lo que supone una fuga de cerebros a otros sectores. Creemos que la atracción de este talento femenino debería apoyarse en el mundo de la formación, que es la puerta de entrada al mundo profesional en posiciones directivas", afirma Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga.

Durante la jornada "Romper barreras: ¿por qué tan pocas mujeres se forman para trabajar en la Industria del deporte?", organizada el 30 de marzo por LaLiga Business School y AEMED, se presentó un informe elaborado por la asociación en el que se analizan los porcentajes de mujeres entre alumnado y profesorado de 20 programas de máster relacionados con el deporte en España. Los datos presentados en el acto, desarrollado en la sede de LaLiga, muestran como el porcentaje medio de alumnas se sitúa en torno al 13% frente al 87% de alumnos, un dato que gana aún más importancia cuando vemos que esta cifra, lejos de haber crecido, ha bajado casi 7 puntos desde el curso 2018-2019.

Julián Casas Luengo, de AEMED, aseguró que, si nos centramos en la presencia femenina dentro de los claustros de profesores, el porcentaje aumenta sensiblemente y se sitúa en el 22%. Un dato que contrasta con las docentes que dirigen trabajos finales, que alcanza el 39%, casi duplicando la cifra de profesoras presentes en los claustros. Cifras que demuestran el largo camino que queda por recorrer y el gran esfuerzo necesario para alcanzar el objetivo de convertir la industria del deporte en un entorno más diverso.

Falta de modelos y referentes

Una de las principales conclusiones de los expertos fue que la falta de especialización profesional en la industria deportiva incide directamente en las cifras de directivas en el deporte. Los ponentes de la jornada, expertos y profesionales de universidades, instituciones y centros de formación en gestión deportiva, coincidieron en señalar la falta de modelos y referentes en el sector como una de las claves.

También, destacaron el proceso de profesionalización como una gran oportunidad para que el sector evolucione y para que el papel de la mujer gane importancia entre los grandes gestores deportivos. "Hay dos caminos posibles, a mi parecer, para que las mujeres lleguen a puestos de importancia en la industria del deporte: acercar el deporte a las niñas y evitar que pierdan el interés, y hacer la industria deportiva atractiva para el desarrollo profesional de las mujeres. Dar visibilidad a referentes femeninos y a la gran oferta de salidas profesionales que tiene el deporte", expuso la directora de Comunicación de LaLiga, Rocío Pérez de Sevilla.

LaLiga tiene un fuerte compromiso con la igualdad de género y, actualmente, "cuenta con un 30% de mujeres en el Comité de Dirección, una cifra por encima de la media nacional y del sector", afirmó José Moya, director de LaLiga Business School. Pero el problema de la presencia femenina en puestos de dirección es una cuestión global más allá del deporte, "en el mundo, sólo hay 10 mujeres jefas de estado y únicamente 12 jefas de gobierno. Y en el sector privado es aún peor.

En las grandes empresas el porcentaje de mujeres en las juntas directivas no alcanza ni el 6%", como bien expuso Leonor Gallardo, catedrática y vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante su inspiradora ponencia magistral. "Un dato que preocupa", añadió Moya. Desde LaLiga llevan "muchos años trabajando en este sentido, tratando de romper esas barreras y de buscar referentes para ayudar y fomentar la incorporación de la mujer en la gestión deportiva. Para, de esta manera, atraer talento femenino que nos ayude a profesionalizar la industria del deporte".

Los expertos analizaron cómo la visibilidad de las mujeres que ocupan puestos directivos en la industria del deporte es necesaria para que las jóvenes tengan referentes a seguir. El caso de Marian Otamendi, directora del World Football Summit, es un claro ejemplo de una mujer que ha llegado a un puesto de importancia dentro de la industria. "Durante mis años de trayectoria en la industria del deporte, puedo decir que no he tenido ningún problema por ser mujer, pero puedo asegurar, sin duda alguna, que el deporte es un mundo de hombres y la presencia de las mujeres en cargos de importancia es simbólica", manifestó Otamendi, que también aconsejó a las jóvenes que quieran dedicarse profesionalmente a la gestión en la industria del deporte "que no se dejen amedrentar por los datos, que sean valientes y que confíen en sí mismas. Porque pueden hacerlo igual o mejor que cualquiera, y tienen que creérselo".

O el caso de Theresa Zabell, medallista olímpica y presidenta de AEMED, otro gran modelo a seguir para las mujeres que quieran desarrollarse en la industria del deporte, y que expuso la importancia de dar visibilidad a los casos de éxito de los cursos de formación para atraer talento femenino y destacó que "los referentes femeninos no tienen por qué ser personas conocidas, simplemente son personas que han tenido claro lo que querían y dónde querían llegar, y lo han conseguido". Zabell también destacó que "los niños y niñas quieren ser como sus héroes y sus heroínas. Y, por ello, es clave generar referentes para las mujeres y visibilizar a las profesionales que ya están dentro del deporte. Así, otras mujeres podrán verlo y verse reflejadas. Al fin y al cabo, somos personas y las personas emulamos hazañas."

La profesionalización que está protagonizando el deporte y el crecimiento del sector ponen de manifiesto que nos encontramos en el momento perfecto para impulsar el cambio hacia una industria del deporte más igualitaria e inclusiva. Una oportunidad que no pasa desapercibida para el Departamento Educativo de LaLiga, "impulsamos la profesionalización de nuestros clubes en particular, y de la industria del deporte en general, para crear un mundo en la que haya cabida para todos. Ofrecemos cursos formativos de especialización en la gestión del deporte para todos los perfiles y nuestro objetivo es atraer talento y ayudar en la formación de los profesionales deportivos del futuro", explicó José Moya, director de LaLiga Business School que, además, remarcó "el compromiso de LaLiga por cambiar la imagen de que la industria del deporte es exclusivamente para hombres, y ayudar a comunicar que se trata de una industria abierta y con espacio para todos".

