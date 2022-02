Politización y burocracia, las trabas para acceder a los fondos europeos

Andalucía se enfrenta a uno de los retos más ambiciosos para la región: la gestión de los fondos europeos, una oportunidad histórica para la transformación del sector productivo y las administraciones. Sin embargo, para conseguirlo es necesaria una mayor agilidad y transparencia en su ejecución así como hacer frente a las barreras burocráticas por parte de las Administraciones.

"El sistema está teniendo dos quiebras clave: la velocidad de los fondos y la equidad o reparto territorial", señalaba el alcalde de Estepona, José Mª García Urbano, durante la jornada Next Generation Andalucía celebrada ayer por elEconomista."Esto es un problema grave porque la esencia de estos fondos de la Unión Europea es que se repartieran pronto y de una forma igual para todos. Sin embargo, el dinero está llegando a unas zonas del territorio y a otras no", denunciaba. Por ello, apuesta por llevar a cabo una distribución según criterios de territorio y población, "porque si no habrá resiliencia, pero no habrá recuperación", añadía.

Por su parte, Antonio Luque, presidente de la cooperativa agroalimentaria Dcoop, considera que falta mucha información. "¿Será está otra oportunidad perdida? Me da mucha pena que no se aproveche para hacer un planteamiento de la gestión y aprovechamiento del agua y así poder tener una agricultura mucho mas sostenible, un medioambiente mas cuidado y, en definitiva, generar mucha mas riqueza y empleo en Andalucía. Con agua en Andalucía no tendríamos paro", declaraba.

Del mismo modo, otro de los sectores que requiere una especial recuperación es el aeroespacial. En este sentido, Antonio Gómez Guillamón, presidente del Cluster Andalucía Aerospace, cree que el plan de recuperación debería incidir, entre otros, en este sector, ya que genera empleo fijo y unas exportaciones importantes, además de ser un sector donde las inversiones que se hacen son a largo plazo.

En relación a eso, hace apenas unos días, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, afirmaba que el sector aeroespacial "es uno de los sectores estratégicos" de España, y concretamente para Andalucía, al contar "con una historia muy relevante en esta materia", por lo que el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) aeroespacial "será importante" en la región.

De esta manera, de momento hay tres proyectos estratégicos aprobados, centrados en desarrollar ayudas para el coche eléctrico, las energías renovables y la digitalización de la asistencia sanitaria. Asimismo, hay dos más en proyecto, uno centrado en el sector aeronáutico y otro destinado para la economía circular.

No obstante, para el presidente del Cluster Andalucía Aerospace, "el problema del Perte aeroespacial es que sabemos que existe, que tiene una asignación, pero no sabemos qué hay debajo de él. Esta falta de información nos genera inquietud", confesaba durante la jornada.

Falta de transparencia

Preguntados por la críticas al Gobierno por parte de la oposición a la hora de politizar los fondos europeos, provocando de este modo una distribución desigual del reparto de éstos entre las diferentes comunidades autónomas, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, considera que hay más incógnitas, que certezas. "Necesitamos lealtad institucional y visión de Estado. Los fondos europeos no deben ser una herramienta para hacer política, son fondos transformadores".

Sin embargo, el alcalde del Ayuntamiento de Estepona, va un paso más allá, y asegura que en los fondos más repartidos actualmente que son apoyo al patrimonio, al pequeño comercio y al turismo, "los ayuntamientos que pertenecen a grupos políticos que sustentan al Gobierno han recibido el 80% de los fondos y los de la oposición el 20%".

"La situación es tan poco transparente, no se están haciendo las cosas como se debería. En vez de decir vamos a crear una mesa grande de dialogo para ayudar a la distribución, el debate se centra en si a una comunidad autónoma se le da más que a otra. Es lamentable", manifestó el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Francisco Mochón.

Ahora bien, para Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de la Cámara de Comercio, "si me preguntas que me preocupa más ahora mismo si la politización o la burocracia, te digo que la maraña burocrática", aseveraba, a lo que añadió: "porque es lo que hará posible la eficacia y la ejecución de los fondos. La politización pasará y lo que nos lastra es la burocratización".

En este sentido, Sánchez Rojas argumentó que es precisamente este el obstáculo de este país. "Hay una revolución pendiente y esto va a suponer un verdadero cuello de botella. ¿Qué podemos hacer? El cambio de gobernanza e implicar más y mejor a los agentes económicos y a las principales empresas". Asimismo, insistió en que para que lleguen las ayudas a las micropymes, las más necesitadas de recursos para afrontar los años venideros, "es necesario aprovechar la capilaridad de las patronales y las Cámaras de Comercio", explicó.

El papel de la Administración

Otro de los retos que preocupa a González de Lara, es si se tienen los recursos y conocimientos necesarios para ejecutar dichos fondos. "Estas ayudas necesitan transformar o mejorar el sector productivo. Creo que no radica en cambiar el modelo, si no en hacerlo más productivo. La UE nos da una oportunidad histórica para modernizarnos y la realidad es que el mundo de la empresa está preparado, el sector privado ha hecho sus deberes. ¿pero tenemos una Administración preparada y capacitada para ejecutarlos? Además, en Andalucía el 50% de las empresas son pequeñas empresas con un solo trabajador, ¿cómo vamos a facilitar el acceso a la empresas?", se preguntaba el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Y es que, según el último dato publicado por el Gobierno, en agosto, solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas y entidades que no son Sector Público, de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos en esa fecha, es decir, el 2%.

Digitalización

Ante el nuevo escenario que se dibuja, alcanzar un marco integrador en el proceso de transformación digital del tejido productivo resulta esencial. "La digitalización debe ser un requisito para ser mas productivos y el objetivo no es transformar el sistema productivo si no hacerlo más eficiente con las vías digitales", explica Francisco Mochón.

Y es que, la digitalización será premisa y objetivo de gran parte de los proyectos que se financien con los fondos europeos llegando a suponer una tercera parte de las ayudas europeas.

"Es una necesidad, al igual que es un hecho que Andalucía tiene un retraso digital respecto a la media de España, y España respecto a Europa", explicó el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía. "Es prioritaria en la comunidad esta inversión en herramientas digitales. En los dos últimos años, en el ranking digital hemos perdido dos posiciones y estos trenes no pasan siempre. Por ello, "hay que hacerlo bien, con transparencia, pensando en el usuario final y con el objetivo de elevar la productividad".

Con todo ello, los participantes en la mesa de debate destacaron que es imprescindible que el Gobierno saque a tiempo las convocatorias y planifique el reparto de unos fondos europeos que se antojan más necesarios que nunca. "Nos estamos jugando muchísimo en el futuro de Andalucía. El plazo para la ejecución total de los fondos vence el 31 de diciembre de 2026, si no lo aprovechamos estaremos años lamentándonos", concluyó González de Lara.