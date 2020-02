Estos son los ingredientes que debes evitar en el maquillaje de Carnaval para niños

Don Carnal emerge este viernes con fuerza en los colegios, donde los niños celebran las primeras fiestas de disfraces ataviados con todo tipo de vestuario, accesorios y maquillaje, mucho maquillaje. La Organización de Consumidores y Usuarios ha lanzado una batería de consejos a los padres para que usen los productos cosméticos con seguridad sobre la piel de los menores. El objetivo es tratar que la diversión no acabe con picores, reacciones alérgicas o productos agresivos que quedan fosilizados sobre el cuerpo.

El maquillaje para caracterizarse en Carnaval, como artículo cosmético que es, está sujeto a una normativa de seguridad y unas indicaciones por parte del fabricante. Sin embargo, cuando lo utilizamos para disfrazar a los niños, resulta conveniente extremar las precauciones debido a la sensibilidad especial de sus pieles.

En primer lugar, hay que descartar todo tipo de maquillaje en menores de tres años. Para niños que superen esta edad, es preferible apostar por productos al agua para pintar el rostro o el cuerpo con brochas o esponjas húmedas, como si se tratase de acuarelas. Son texturas menos agresivas y ligeras, y más fáciles de aplicar y de limpiar al final de la fiesta.

En el caso de los labios, resultan idóneas las barras o pinturas a base de aceites y ceras naturales, e incluso la OCU aconseja utilizar protectores labiales con color.

Busca en el artículo que pienses adquirir el logo CE, que supone una mayor garantía frente a otros, y mantén una actitud crítica hacia mensajes como "hipoalergénico" o "dermatológicamente testado". "Son simples declaraciones del fabricante que no hay que creer a pie juntillas", valora la OCU en un comunicado.

A la hora de maquillar el rostro o el cuerpo de los pequeños, unta una primera capa de crema hidratante antes de la pintura, y evita el área que rodea los ojos. Si se produce alguna reacción como picores o enrojecimiento de la zona, lávala inmediatamente con abundante agua y no apliques el producto.

Si aún tienes pintura del Carnaval anterior, comprueba antes de volver a usarla que no esté caducada. En el caso de no ser así, observa si el producto huele raro o si los ingredientes acuosos y los aceites no se presentan desligados. Si la textura ha variado, desecha ese maquillaje ya que no se ha conservado en buena calidad.

Además, la OCU ha adjuntado una lista de ingredientes susceptibles de producir alergias o ser demasiado agresivos -todos los cosméticos deben mostrar una lista de su composición en el etiquetado-, y que, por tanto, debes evitar:

-BHT (butylated hydroxytoluen)

-Formaldehído y sus liberadores

-Metilcloroisotiazolinona y Metilsotiazolinona

-2-Bromo-2-Nitropropano-1,3-Diol

-Perfume alergénico como limonene, benzilbenzoate, Butilfenil Metilpropional, geraniol, citral o farsenol, entre otros.

En el caso de los labiales, la lista de ingredientes poco recomendables incluyen los siguientes:

-Cera Microcristallina o Micro crystalline Wax

-Hydrogenated Microcrystalline Wax

-Hydrogenated Polyisobutene

-Ceresin

-Ozokerite

-Parafina

-Paraffinum Liquidum

-Petrolatum

-Polyethylene

-Polybutene

-Synthetic Wax

Ten en cuenta que este tipo de maquillajes de fiesta deben usarse sólo de manera puntual, no olvides y lavar bien la piel de los niños para retirar toda la pintura al final del día.