La ministra María Jesús Montero se enfrenta a una vecina en Málaga por no dejarle contestar a los medios sobre Cataluña

Sonoro rifirrafe de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Málaga. La también ministra portavoz del Gobierno ha afeado a una vecina de la barriada La Campanilla por no dejarle contestar a las preguntas de los medios sobre Cataluña.

"Ya sé que Cataluña no le importa, pero si me pregunta un profesional sobre esta tema, una cosa no es incompatible con la otra, usted me lo va a poder contar ahora, pero ellos están haciendo su trabajo", le dijo Montero a la mujer que le interrumpía constantemente.

La ministra de Hacienda ha ido a visitar Málaga y ha asegurado que su "objetivo número uno es trabajar codo con codo con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Málaga para intentar que todas las administraciones demos una respuesta lo más rápida posible" a los daños provocados por las lluvias del pasado sábado.