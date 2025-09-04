Baic 55: el SUV chino con diseño europeo llega a España por menos de 30 mil euros

Baic ha desvelado el precio de su modelo SUV, el X55 para España, por menos de 30 mil euros (desde 28.995 si se financia o 31.995 al contado), promete dar competencia no solo a las recientes marcas chinas que han aterrizado en nuestro país como Ebro, Jaecoo, Omoda y compañía, si no también a las que llevan desde el principio en el mercado.

El Baic X55 tiene unas dimensiones de 4,62 metros de largo por 1,88 de ancho y 1,68 de alto para un peso de 1.500 kg (algo que impresina realmente si tenemos en cuenta que modelos como el Renault 5 pesa 1.450 kg, o un BMW Serie 1 1.465 por poner ejemplos.

En cuanto a motorización, de momento llega en una única configuración, un gasolina TGDi de 4 cilindros en línea y 1.498 centímetros cúbicos que rinde una potencia máxima de 177 Cv y 305 Nm de par. La transmisión es automática de doble embrague y 7 relaciones, y logra una velocidad máxima de 200 km/h para un consumo de 8 litros a los 100.

Sobre equipamiento, viene de serie con un techo de cristal que como extra, puede ponerse en modo solar para abrirse en las plazas delanteras. Además, monta dos pantallas, una para la instrumentación y otra para el infoentretenimiento, las dos en HD y con posibilidad de conectarse con Apple CarPlay y CarbitLink (un sistema diferente a Android auto que duplica la pantalla del móvil en la del coche ¿Se podrá reproducir contenido en marcha pese a la normativa europea?).

A esto se suma asientos fabricados en cuero ecológico, con función de calefacción y ventilación, además de ajuste eléctrico así como luz ambiental, cargador inalámbrico para móviles o climatizador con sistema de purificación de aire.

Entre los Adas que incorpora destacan el control de velocidad de crucero inteligente, aviso de colisión frontal, luz de cruce, airbags frontales y laterales además de aparcamiento automatizado de serie o control de descenso.

Aún no lo hemos probado, pero con el precio con el que llega a España así como sus especificaciones, a poco que funciona bien el coche tenemos a un nuevo gallo en este corral que es el mercado automovilístico.