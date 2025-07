Descubre cómo viajar con tu coche en vacaciones… sin tener que conducirlo

Hubo un tiempo en que se podía 'enviar' el coche al destino de nuestras vacaciones para ahorrarnos tener que hacer el viaje al volante.

Hasta el año 2010 Renfe ofrecía un interesante servicio que muchos usuarios no conocían pero que era realmente práctico e interesante, sobre todo hace décadas cuando el estado de nuestras carreteras no era precisamente bueno y las autovías eran bastante escasas. El Autotren permitía cargar nuestro coche en unas plataformas especiales y mandarlo al destino elegido o al más próximo al lugar de nuestras vacaciones. Dependiendo del destino y los días, se podía viajar en el mismo tren en el que iba el coche, en otro distinto o en cualquier otro medio de transporte.

En Europa sigue funcionando este servicio que permite llevar el coche en tren. Foto: happyrail.

El coche se recogía en la estación de destino y el coste no era demasiado elevado si tenemos en cuenta la comodidad que supone y la tranquilidad de viajar sin conducir. En España ya no es posible que un particular mande su coche en tren a ningún destino ya que estos trenes para el transporte de vehículos se destinan solo a grandes flotas, normalmente los de las fábricas de automóviles que tenemos en nuestro país.

Tu coche viaja por carretera pero no conduces

Ahora son empresas de transporte con camiones las que pueden realizar ese servicio, algo que suele ser bastante habitual en Europa. En zonas como Marbella o Sotogrande, es bastante normal ver llegar camiones cargados con coches de alta gama con matrícula de Suiza, Alemania e incluso de países nórdicos. Son los vehículos de los propietarios que pasan sus vacaciones en estos destinos y quieren seguir conduciendo sus coches pero no están dispuestos a hacer esos kilometrajes al volante. En España también existen esos servicios para particulares dentro del territorio nacional, para coches y motos.

Este tipo de servicios resulta especialmente cómodo porque se encargan de recoger el coche en el domicilio del propietario y entregarlo en el destino elegido, "puerta a puerta". Se incluye un seguro a todo riesgo desde el momento de la recogida hasta la posterior entrega. Las empresas de este tipo realizan un presupuesto previo y buscan soluciones que se adapten a cada necesidad de transporte. Su ventaja es aprovechar al máximo los viajes "de vacío" que realizan algunos camiones de transporte de vehículos para fabricantes, empresas de alquiler o flotas.

Algunas compañías ferroviarias permiten llevar el coche de un país a otro. Foto: happyrail.

Lleva tu coche en tren por Europa

Aunque el servicio Autotren desapareció en España hace ya 15 años, en muchos países de Europa sigue funcionando y se llama Motorail. Es una alternativa a tener en cuenta si queremos dentro o entre países como Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia y Francia. Uno de estos trenes más utilizados es el que sale tres veces por semana durante el verano desde Viena hasta la costa Croata.

Otro tren para pasajeros y coches realmente curioso y especial, es el que une la localidad alemana de Niebüll con la exclusiva isla de Sylt, un trayecto que solo puede realizarse en tren, a través de un brazo de tierra por el que circula únicamente el ferrocarril, para limitar la afluencia de público y coches a este destino especialmente protegido. En este caso los pasajeros viajan dentro de sus propios coches en los vagones-plataforma del tren, un trayecto de apenas 35 minutos.