Un túnel con IA detecta un raspón de 2 cm en una rueda y la empresa le cobra 400 dólares al devolver el coche de alquiler

Nos guste o no, la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Y ya no solo se trata de que utilicemos diariamente softwares de conversación como Chat GPT o DeepSeek, es que la IA ya se aplica en cualquier ámbito del día a día. Por supuesto, el automovilismo no es una excepción, y buena prueba de ello es el nuevo sistema de escaneo que están empezando a utilizar las empresas de alquiler de vehículos.

Una compañía de desarrollo de software llamado UVeye ha creado una herramienta mediante la cual se evalúa el estado de un vehículo de alquiler cuando el cliente lo devuelve. Para ello, utilizan un túnel con decenas de cámaras y escáneres para comprobar que el coche no tiene arañazos, golpes o defectos nuevos. Aunque todavía es una tecnología muy reciente, ya está en uso en algunos lugares como el Aeropuerto Internacional de Atlanta en Estados Unidos.

Le cobran 400 dólares por un rasguño

Y como es de esperar, este sistema detecta hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, según cuenta The Drive, un hombre llamado Patrick se disponía a devolver un vehículo alquilado en Atlanta cuando se llevó una gran sorpresa: la empresa le presentó una factura de más de 400 dólares por un raspón.

Aunque para el ojo humano podría haber pasado desapercibido, la IA demostró que el coche tenía un rasguño nuevo de 2,5 centímetros en una de las ruedas. A cambio, la compañía le pidió 250 dólares por la reparación, 125 dólares por detectar el daño y 65 dólares por gastos administrativos. En total 440 dólares que, pasado a euros, serían algo más de 370.

Además, la empresa le ofrecía un descuento de 52 dólares por aceptar la responsabilidad y pagar en dos días o de 32 dólares si lo hacía en una semana. Sin embargo, antes de aceptar la culpa y abonar la cantidad correspondiente, Patrick quería hablar con los responsables de la compañía, y no pudo hacerlo en el periodo de siete días porque su podría demorarse hasta 10 días. El propio Patrick explicó a The Drive que "ahorrar $30 para aceptar la responsabilidad no vale la pena".