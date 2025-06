Descubre la nueva vida que puede daros a ti y a tu coche la antigua conexión para el mechero

Hasta hace no mucho ese espacio estaba dedicado al encendedor eléctrico de cigarrillos, un elemento imprescindible hasta en los coches más asequibles.

Esa toma de corriente de 12 voltios, ahora oculta tras una tapa más o menos decorativa, ofrece todo un mundo de posibilidades que mucha gente desconoce y que permite disfrutar de nuevas experiencias en nuestro coche. Existen una infinidad de accesorios eléctricos que se conectan a ese enchufe circular y que nos harán experimentar comodidades y caprichos que seguro que pensábamos que solo podíamos tener en casa. No hacen falta adaptadores de ningún tipo porque esos pequeños electrodomésticos ya están preparados para funcionar directamente a 12V con la corriente del coche.

Muy funcionales o simples elementos de confort, el mechero admite infinidad de accesorios.

Si se viaja con niños existen gran cantidad de accesorios que van a hace la vida más fácil durante las estancias en el coche. Desde una nevera portátil que permite elegir entre frío o calor, calientabiberones, hasta palomiteros, pasando por termos eléctricos o pequeños aspiradores para "arreglar" cualquier problema a bordo. Para los gourmets incluso algunas famosas marcas de café ofrecen cafeteras de cápsulas monodosis que se adaptan al hueco de los portabebidas del coche y se conectan a la toma de 12 V. También existen pequeños hornos eléctricos y sartenes que funcionan con esta conexión. Para los y las fanáticos de la belleza y de estar siempre perfectos, en el mercado hay secadores y pinzas alisadoras de pelo.

La nevera es uno de los elementos más tradicionales para conectar a la toma de 12V.

También para los coches eléctricos

Aunque los eléctricos 100% llevan unas poderosas baterías de litio que mueven su o sus motores, no hay que olvidar que también llevan un sistema eléctrico de 12 voltios que es el que alimenta todos los elementos "normales" de un coche, como los faros, equipo de sonido, elevalunas y demás accesorios, con una batería tradicional, como las de los coches de combustión. Por ello también podemos utilizar todos estos accesorios en nuestro coche eléctrico sin ningún problema, aunque si nuestro EV tiene la función V2L, es decir, es capaz de alimentar pequeños electrodomésticos de baja potencia y, con un adaptador especial, las posibilidades se amplian.

Si eres un fanático de la salud y el bienestar un ionizador/ozonizador es el perfecto aliado para purificar el aire del interior del coche y eliminar olores de una manera sencilla e invisible, sin aromas añadidos. También existen difusores de fragancias que se conectan a esta toma y regulan la cantidad de aroma sustancia que liberan para que no resulten pesados. Si tu coche es de los que no llevan asientos calefactados, no hay problema, también existen unas fundas que te permitirán tener el asiento caliente en los días más duros del invierno.

Un pequeño aspirador ayudará a mantener impoluto el interior del coche.

Precauciones a tener en cuenta

No debemos abusar de estos accesorios con el coche parado, pues también podemos cometer el error de descargar la batería. Si vamos a estar usando estos accesorios durante mucho tiempo lo mejor es arrancar el coche para recargar la batería y evitar descargarla. Pero si esto llega a ocurrir, también hay arrancadores que eliminan el engorro de tener que sacar las pinzas y conectarlas a la batería de dos coches. Los arrancadores tienen un tamaño muy compacto, poco más que un paquete de cigarrillos, y tienen dos tomas de 12 V, una se conecta al coche con la batería descargada y la otra al coche que tiene batería, también en su toma del mechero. El arranque está asegurado sin tener que abrir el capó del motor.