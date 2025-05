Opel Frontera Gravel: el SUV eléctrico que anticipa una posible versión 4x4

Opel desvela el Frontera Gravel, un espectacular showcar basado en su nuevo SUV compacto eléctrico. Con un diseño robusto y una estética pensada para la aventura, este prototipo anticipa una posible versión 4x4 y refuerza la ambición outdoor de la marca alemana.

Este es el Opel Frontera Gravel, una reinterpretación radical de su nuevo SUV compacto totalmente eléctrico. Este prototipo, desarrollado junto al estudio BlackFish Graphics y los especialistas en personalización XS, lleva al Frontera a convertirse de coche familiar a auténtico todoterreno electrificado. El debut mundial tendrá lugar el próximo 30 de mayo durante el festival XS Carnight en Wörthersee (Austria).

Nuevo y espectacular Opel Frontera Gravel.

Inspirado en el legado del Opel Frontera original de los años 90 —un modelo que, recordemos, nació de la colaboración con Isuzu—, el nuevo Gravel toma esa esencia 4x4 y la traslada al presente eléctrico. Opel no ha revelado nada más sobre su motor y por tanto no ha mencionado la presencia de tracción total. No obstante, el concept ha sido construido sobre la plataforma Smart Car de Stellantis, por lo que podría anticipar la posibilidad de una futura versión con tracción total, siguiendo el camino de modelos como el Jeep Avenger 4xe o el Alfa Romeo Junior Q4, que utilizan arquitecturas similares. Aunque no se han dado cifras técnicas ni confirmaciones oficiales sobre motorización, todo indica que este concept podría derivar en una versión de producción 4x4 eléctrica o microhíbrida.

Espectacular imagen

Estéticamente, el Gravel es imponente: combina una carrocería en tono champán mate con detalles en negro satinado y naranja vibrante, desde los paragolpes hasta el cabrestante delantero o el portaequipajes tipo celosía. Se ha añadido una barra de luz al capó. En los montantes traseros se han fijado portaequipajes para baúles o accesorios.

El conjunto se completa con llantas Borbet de 16 pulgadas calzadas con neumáticos todoterreno BF Goodrich, faros adicionales sobre el capó y un diseño robusto pensado para las escapadas por fuera del asfalto.

El interior incorpora asientos tapizados en microfibra con detalles en naranja, un techo completamente negro y una atmósfera más deportiva y contrastada que la versión de serie. Según Opel, este vehículo no es solo un ejercicio de diseño, sino también un laboratorio para evaluar la demanda de versiones más radicales dentro de la gama Frontera.

"Queríamos mostrar cómo un héroe del día a día puede transformarse en un verdadero aventurero, y el resultado es este Frontera Gravel, un coche que expresa libertad y elimina límites", asegura Rebecca Reinermann, vicepresidenta de Marketing de Opel y Vauxhall.